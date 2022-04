El video de los incidentes entre futbolistas de Atlético Madrid y Manchester City en el túnel: la policía tuvo que intervenir

En el túnel rumbo a los vestuarios los futbolistas tuvieron que ser separados por la Policía

La violencia que se vivió en los minutos finales del partido entre Atlético Madrid y Manchester City se trasladó a los vestuarios luego del pitazo final que decretó la clasificación del conjunto inglés a la semifinal de la Champions League. Es que algunos jugadores de ambos planteles continuaron con las discusiones y obligaron a la policía a intervenir para calmar la situación.

En el terreno de juego fue Stefan Savic el que comenzó el conflicto cuando tomó de la camiseta a Phil Foden, quien estaba revolcándose en el suelo tras una patada de Felipe, expulsado por esa dura entrada. La reacción del defensor generó un tumulto en el que se sumaron varios jugadores suplentes del cuadro birtánico como Jack Grealish.

Según reportan los medios europeos, una vez terminado el partido, Savic y Grealish continuaron con su entredicho al entrar al túnel y detrás de ellos los siguieron Sime Vrsaljko y Kyle Walker, quienes estuvieron a punto de tomarse a golpes. Incluso, en el video de las cámaras de seguridad se ve claramente al futbolista croata lanzarle una patada al jugador inglés que termina impactando en Aymeric Laporte.

Semejante caos, del que participaron también varios hombres de la seguridad del Atlético de Madrid, obligó a un puñado de agentes de la Policía a intervenir para terminar con la violencia. Una imagen que ha recorrido el mundo y ha indignado a Europa, por lo que podría provocar sanciones para los futbolistas involucrados.

*Los jugadores de ambos equipos protagonizaron un episodio de violencia sobre el final del partido

Diego Simeone fue consultado al respecto en la conferencia de prensa: “No lo vi. Me quedé con los futbolistas aplaudiendo a la gente, recibiendo el apoyo del público, saludando a los chicos en el campo y cuando subí la escalera no había nadie”.

Por su porte, Laporte, defensor del Manchester City, también habló sobre lo que sucedió en los últimos minutos del juego: “No sé si hemos perdido el tiempo nosotros o ellos al final, porque han entrado en peleas absurdas, pero no voy a entrar en más detalle. No hemos generado todo nosotros. Esto es fútbol. Ya sabemos cómo son y cuando lo han hecho ellos no se han quejado los otros equipos”. En este sentido, agregó: “Es verdad que siempre es feo encontrarse con este tipo de jugadas, donde acabas en tangana. Es superficial. Se genera mucho follón por muy poca cosa. Les ha perjudicado más a ellos que nosotros. Al final, si entran al trapo es lo que hay”.

SEGUIR LEYENDO: