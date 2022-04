Charly Rodríguez dedicó emotivo mensaje a Cruz Azul previo a la semifinal contra Pumas

Charly Rodríguez le deseó suerte a su equipo de cara a la semifinal ruz Azul vs Pumas (Foto: Twitter / @CruzAzul)

En cuestión de horas se conocerá al finalista representante de Liga MX que competirá por el título de la Liga de Campeones de Concacaf. Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en el Estadio Azteca para jugar el partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Concachampions.

Carlos Rodríguez, mediocampista de la Máquina, no podrá tener actividad en el encuentro a causa de una lesión, por lo que será baja para la escuadra cementera. Debido a la importancia del duelo, Charly Rodríguez se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras a su club.

A través de redes sociales, Charly usó su perfil verificado de Twitter para compartir la emoción que le genera el estar ausente y no poder competir con sus compañeros; afirmó que está con los celestes “hasta la muerte”. Así lo expresó Charly Rodríguez:

“Mucho éxito hoy mi Máquina @CruzAzul será difícil no poder estar en la cancha pero estoy a muerte con esta familia Vamos Azules”

Charly Rodríguez dedicó un mensaje a Cruz Azul (Foto: Twitter/@CharlyRdz)

Acompañó su publicación con una fotografía de él portando la playera de Cruz Azul. Rápidamente su mensaje superó más de ocho mil reacciones de “me gusta” y recibió cientos de comentarios en los que la afición le deseó una pronta recuperación.

“Sé que hoy todos tus compañeros, y la afición dejaremos todo en la cancha y en la tribuna por ti, Charly Rodríguez”, “Venga Charly, llegaras más fuerte estamos contigo” y “Animo Charly; tu juventud más tu fortaleza física y mental superarán este obstáculo que hoy te margina de este compromiso”, fueron algunas de las respuestas que recibió el futbolista de 25 años de edad.

La lesión que le impidió a Charly competir en la Concachampions se trató de una fisura en el peroné de la pierna derecha. Durante el partido de la Jornada 13 entre Mazatlán y Cruz Azul, el canterano de Rayados abandonó la cancha luego de un choque con Jefferson Intriago en el primer tiempo.

Cruz Azul confirmó la baja de Charly Rodríguez por lesión (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Fue hasta el domingo 10 de abril cuando se conoció la gravedad de la lesión y el periodo que estaría ausente el mediocampista mexicano. Por ello, el también seleccionado nacional no tendrá actividad en la cancha por un periodo estimado de seis semanas. Una sensible baja para el cierre de la temporada para la Máquina Celeste pues no podrán contar con él hasta la liguilla.

Cruz Azul buscará remontar a Pumas para clasificarse a la final de la Concachampions

Con un marcador adverso para los cementeros, Cruz Azul recibirá la visita de Pumas en la cancha del Estadio Azteca para definir al finalista de Concacaf. En el primer partido de ida, el club Universidad se llevó la ventaja con un marcador de 2 - 1, por lo que se complicó el panorama para la escuadra de Juan Reynoso.

Pumas y Cruz Azul protagonizan semifinal de Liga de Campeones de Concacaf (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Lo que necesitará el entrenador peruano para pensar en la final será un marcador mínimo de 2 - 0, lo más importante que deberá mantener es su marcador, ya que si los felinos logran hacer una anotación o más, estarían eliminando por completo a los de La Noria.

Con dicho panorama, el estratega que hizo campeón a La Máquina señaló en conferencia de prensa que llegan con toda la responsabilidad de sacar el resultado en su cancha, lo calificó como su “exigencia” de remontar el marcador pues consideró que son los favoritos para ello.

“Es nuestra exigencia. Nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo, pero hay que demostrarlo y mañana es un lindo reto. Mañana son 90 minutos importantísimos y aceptamos la responsabilidad de ser favoritos. Lo importante para nosotros es pasar la eliminatoria. Si no tuviéramos con qué ganar, ni nos presentamos”, afirmó.

