“Argentina sabe que es un rival difícil”: Antonio ‘Turco’ Mohamed sobre la Selección Mexicana en Qatar 2022

México y Argentina se han enfrentados en tres ocasiones en Copa del Mundo. Todas con saldo favorable para los sudamericanos. (Photo by Francisco Estrada/LatinContent/Getty Images)

El técnico Antonio Turco Mohamed aseguró que en su país natal se tiene un respeto considerable por enfrentar a la Selección Mexicana en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. Luego de que circularan noticias sobre los festejos en Argentina al conocer al Tri como rival, el entrenador señaló que el equipo que dirige Gerardo Martino representará un complicado partido para la celeste.

Uno de los casos que generó mayor polémica fue el del portero Damián Dibu Martínez quien fue captado en un vídeo celebrar con efusividad al enterarse del enfrentamiento ante México en el sorteo a lo que soltó “¡easy, easy! (¡fácil, fácil!)”. Las críticas al guardameta del Aston Villa y del combinado nacional argentino no se hicieron esperar, pues sólo unos días después recibió una goleada en partido por la Premier League.

En entrevista para la cadena Fox Sports MX, el Turco fue cuestionado por este tipo de situaciones, a lo que contestó: “Al contrario, yo creo que se toma como un rival de bastante cuidado. Ahora, lo que por ahí se genera o se habla es que había europeos más fuertes que México o con más historia. Pero también, México es una selección que en los últimos diez mundiales pasó de ronda. Entonces ese es un antecedente muy valioso por lo cual México va a luchar por el primer o segundo lugar. De eso no tengo dudas”.

En México, Mohamed ha dirigido a Tijuana, Monterrey y América. REUTERS/Washington Alves

Entre los rivales de Europa a los que hizo referencia Mohamed es a Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza y Croacia, equipos ubicados en el bombo dos y que pudieron haber compartido sector con la albiceleste. Finalmente, tanto mexicanos como argentinos quedaron integrados en el sector C junto a Polonia y Arabia Saudita.

Sin embargo, el ex director técnico de equipos de la Liga MX como Tijuana, Monterrey y América, erró al asegurar que la Selección Mexicana ha avanzado a los octavos de final en las últimas diez Copas del Mundo. El dato exacto es que, en la cantidad referida, el Tri ha conseguido superar la fase de grupos en nueve ocasiones (el recuento de hace diez Mundiales para los tricolores data de México 1970, y en Argentina 1978 fue eliminado en la primera ronda).

Finalmente, Mohamed insistió que para su nación no le será fácil enfrentar al Tri en Qatar 2022, pero sostuvo que a quienes les hacía menos ilusión tener a los aztecas en su grupo era a la canarinha. “Argentina sabe que México es un rival difícil. En los mundiales es otro rival. Los que no quieren enfrentar a México son los brasileños. México con Brasil siempre se crece. Cuando se iba a hacer el sorteo, me decían acá los brasileños ‘ojalá que no nos toque porque siempre nos complica’”.

Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022. Foto: @miseleccionmx

En la historia del torneo, los norteamericanos y sudamericanos se han enfrentados en tres oportunidades. Todas con saldo favorable para los dos veces campeones mundiales. En Uruguay 1930 se enfrentaron en fase de grupos y México fue goleados seis goles a tres. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se encontraron en octavos de final y los marcadores fueron de dos a uno y tres a uno, respectivamente.

Los grupos en Qatar 2022

A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos

B: Inglaterra, Senegal, Estados Unidos y Repechaje de Europa

C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia

D: Francia, Repechaje intercontinental (Perú o Australia/Emiratos Árabes Unidos), Dinamarca y Túnez

E: España, Repechaje intercontinental (Costa Rica o Nueva Zelanda), Alemania y Japón

F: Bélgica, Canadá, Croacia y Croacia

G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea de Sur

SEGUIR LEYENDO: