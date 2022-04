Dani Alves aseguró que no invertiría una fortuna en Haaland e indicó a qué megaestrella debería fichar Barcelona

Con 38 años Dani Alves sigue vigente en el Barcelona (Reuetrs)

Dani Alves es el futbolista con más títulos de la historia del fútbol, con 45 coronaciones, y además es uno de los mejores laterales derechos de todos los tiempos, por eso su opinión es escuchada dentro del Barcelona y por todos los expertos del balompié. En este contexto, no es casual que esta semana el brasileño se haya manifestado con respecto al próximo mercado de pases y haya dado su mirada sobre qué debería hacer el club catalán.

El futbolista de 38 años forma parte del plantel blaugrana, aunque solo ha participado de 10 partidos en toda la temporada y fue consultado por los sitios Sport y Mundo Deportivo sobre la posible llegada de Erling Haaland al vestuario culé. El artillero noruego, con contrato vigente con el Borussia Dortmund, es pretendido por los mejores clubes del mundo, como Manchester City, United, Liverpool y Real Madrid y el Barcelona se encuentra también en esa puja.

El ex jugador del París Saint-Germain y de la Juventus, fue sincero al dar su opinión al respecto: “No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”.

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters)

Su comentario resonó en los portales europeos sobre todo porque Mbappé terminará en junio su vínculo con el PSG y aún no lo ha renovado, por lo que se cree que ya tiene acordado su arribo a otro equipo. Todo apunta a que su destino será el Real Madrid. “Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”, insistió sobre el francés de 23 años.

Por otro lado, eligió a los dos futbolistas que -según su opinión- más se destacan en el lateral derecho: “Me gusta mucho el del Liverpool, Alexander Arnold, también me gusta mucho Hakimi (del PSG), con peros, pero me gusta lo que hace. Hay uno en Flamengo, es joven, me gusta como juega y cómo entiende el juego (Matheuzinho)”.

A su vez, en el marco del surgimiento de una nueva camada de futbolistas con gran proyección de la Masía, la cantera del Barcelona, como Pedri o Gavi, Alves reconoció que en la actualidad existe una gran presión que choca directamente con el desarrollo: “El fútbol de hoy en día no te da tiempo para esperar a que los jóvenes se fogueen. El deporte te exige al máximo desde ya”.

SEGUIR LEYENDO: