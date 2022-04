Uno de los mejores entrenadores de la historia fustigó a Simeone: “No te da alegría ni cuando ganas”

Arrigo Sacchi criticó a Diego Pablo Simeone (Reuters)

La estrategia que utilizó Diego Pablo Simeone en la derrota de Atlético de Madrid ante Manchester City por la ida de los cuartos de final de la Champions League sigue dando de qué hablar. Es que el hecho de que el último campeón de España no haya pateado al arco en todo el partido y el entrenador haya planteado por momentos dos líneas de cinco sin delanteros ha despertado la bronca de sus principales críticos.

Uno de los que aprovechó para atacar el planteo del técnico argentino fue Arrigo Sacchi, una leyenda del fútbol italiano, quien ganó nada menos que dos Copas de Europa con el Milan y llevó a la selección de su país a la final del Mundial 1994, que perdió ante Brasil.

“Logró grandes cosas y creo que en él ha influido su experiencia en Italia. Lo primero es no perder y luego a ver qué pasa”, sostuvo en diálogo con el portal La Gazzettta dello Sport, al recordar el paso del Cholo por el Catania en la temporada 2010/11. En este sentido, insistió en que esa forma de plantarse en el terreno de juego le agradó: “Esa manera de jugar cansa al público, que pide belleza, emociones”.





“(Simeone) Tienen un ‘catenaccio’ de los años 60, una idea vieja. ¿Qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, sólo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten. Simeone tiene valores morales importantes, es un líder, debería hacer más, creer más en sí mismo”, sentenció.

En este sentido, recordó un viejo partido que vio desde las gradas junto a Pelé durante la Eurocopa 2000 entre Italia y Holanda: “En la Eurocopa 2000 estaba en la grada al lado de Pelé durante el Holanda-Italia, que ganamos tras haber pasado todo el partido en defensa. El brasileño me dijo: ‘Una pena, tienen a buenos jugadores, pero no saben jugar al fútbol’. El Atlético hace lo mismo: defensa, defensa y defensa”. Además rememoró un breve diálogo que compartió en ese momento con el neerlandés Gullit, a quien había dirigido en el Milan: “Me preguntó por qué no intentábamos centrar y marcar goles con la cabeza y le dije que no, que si por mala suerte metemos un gol, luego jugaremos siempre así. No quería”.

Arrigo Sacchi es considerado como uno de los mejores entrenadores de la historria del fútbol mundial (AP)

Sacchi, a quien la prestigiosa revista France Football lo ubicó tercero en la lista de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol, también apuntó contra Pep Guardiola por lo que hizo su equipo ante el Atlético de Madrid: “El City tampoco hizo mucho. No recuerdo muchas ocasiones más allá del gol, que fue bonito. No fue un partido divertido. El Atleti no quería jugar al fútbol, pero el City tenía la obligación de hacer algo más. Debieron atacar más los espacios. Le dije a Pep: ‘Si tu equipo juega a ritmos elevados, busca la profundidad y se desmarca con los tiempos adecuados, es imbatible. Si no...’. Los entrenadores deberían tener la valentía de cambiar cuando algo no funciona”.

Arrigo Sacchi marcó una era en el fútbol europeo, cuando a finales de la década del 80 asumió al frente del Milan y ganó ocho títulos en sus primeras tres temporadas, incluidas dos Copas de Europa (ahora Champions League) y dos Intercontinentales con un equipo en el que se destacaban figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi y Paolo Maldini, entre otros.

Luego, tuvo pasos por Parma y Atlético de Madrid, pero lo más recordado fue su etapa en la selección de Italia entre 1991 y 1996. En ese período llegó hasta la final del Mundial de 1994, que perdió por penales con Brasil. En su carrera dirigió futbolistas que incorporaron varios de sus conceptos y se convirtieron en grandes entrenadores como el neerlandés Frank Rijkaard y Carlo Ancelotti, ambos campeones de la Champions League como técnicos, uno del Barcelona y el otro del Real Madrid, o Antonio Conte, multicampeón con Juventus y Chelsea.

La revancha entre Atlético de Madrid y Manchester City será el 13 de abril en el Wanda Metropolitano y para ese duelo el cuadro español está obligado a ganar si quiere clasificarse a las semifinales. Habrá que esperar para ver si Simeone apuesta por un planteo más ofensivo o repite su estrategia.

SEGUIR LEYENDO: