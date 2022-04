Luis García recordó cuando actuó en una telenovela de Lucero

El comentarista de Azteca Deportes recordó su paso por la televisión mexicana al tiempo que se desempeñó como jugador profesional (Video: Twitter/@GarciaPosti)

En ocasiones, el deporte de alto rendimiento también atrae los reflectores de otras esferas como la del entretenimiento. Diversos atletas han tenido algún tipo de relación con el medio artístico, incluso, formando parte del elenco de diversas producciones. Luis García Postigo no fue la excepción, pues cuando era futbolista profesional grabó algunas escenas de la telenovela Lazos de Amor junto a Lucero. Años después, recordó su participación en redes sociales.

“Una de las escenas icónicas en las telenovelas del mundo mundial. Mi gran actuación en Lazos de Amor ¡carajo!”, escribió en su cuenta verificada de Twitter @GarciaPosti para acompañar el video de una de las escenas de la telenovela donde fue protagonista. En la secuencia se le observa descender de un taxi pintado con el diseño establecido por las autoridades de la Ciudad de México en la década de los 90.

Aunque se trató de un papel ficticio, en el programa televisivo no dejaron pasar la oportunidad para reconocer la trayectoria del Niño Artillero. Y es que en la conversación, García solicitó al conductor del vehículo le dijera la cantidad a pagar por el viaje que acababan de realizar. Sin embargo, su interlocutor se negó argumentando que acababa de compartir el vehículo con su ídolo.

Luis García actuó junto a Lucero en Lazos de Amor (Foto: Facebook/Luis García Postigo)

“No, por favor. ¿Cómo cree que le voy a cobrar a mi ídolo? (...) Más en serio, es una galantería de un aficionado de hueso colorado. Ahí muere. Además, usted no se imagina, no tiene idea de la importancia que me voy a dar con mis amigos, con los cuates. ¿Me da su autógrafo, por favor? A nombre de Nicolás Miranda. No me lo van a creer ‘Muchachos, a que no saben a quién le di un aventón’”, dicen al exdelantero del Atlético de Madrid.

No es la primera vez que García Postigo ha recordado su paso por la pantalla chica. En el año 2014, por medio de la misma red social, compartió la fotografía de una portada de revista donde se le observa junto a Lucero, protagonista de la telenovela. “Algo hay… ¿Romance de Lucero y Luis García”, se lee a un costado de la imagen de los dos personajes.

Christian Martinoli, su compañero de transmisiones durante las emisiones de Azteca Deportes, reaccionó a la publicación con su peculiar estilo irónico. “Luis García: grabando Lazos de Amor. Lo sigo desde niño, doctor, es Mauricio Garcés reloaded (recargado)”, respondió desde su cuenta verificada de Twitter @martinolimx.

Luis García acaparó los reflectores junto con Lucero (Fotos: Twitter/@GarciaPosti)

Cuando Luis García formó parte del elenco de la telenovela Lazos de Amor, recién había regresado de su aventura por el futbol español. Tras un discreto paso por el equipo de la Real Sociedad, el Club América se hizo de los servicios del Niño Artillero y lo repatrió. De esa forma, aprovechando la fama y presencia mediática del delantero mexicano del momento, fue incluido en el reparto del programa producido por la empresa propietaria de las Águilas.

Lazos de Amor es una de las telenovelas más recordadas en la carrera de Lucero. La historia trata de María Fernanda, María Guadalupe y María Paula, trillizas que sufren un accidente de automóvil junto con sus padres. No obstante, una de ellas, es decir, la segunda, es arrastrada por un río y separada del resto de su familia. El personaje de Ana la rescata y cría luego de que la pequeña perdiera la memoria parcialmente.

El melodrama fue transmitido entre octubre de 1995 y febrero de 1996 a través del canal de las estrellas. De igual forma, fue multipremiada por los Premios TVyNovelas, en el año de su término, en categorías como mejor telenovela, actriz protagónica, primera actriz, actriz de reparto, entre otras.

