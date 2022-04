“Siempre ha sido de Mundial”: Pep Guardiola elogió a la Selección Mexicana

Soccer Football - FA Cup Quarter Final - Southampton v Manchester City - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - March 20, 2022 Manchester City manager Pep Guardiola reacts REUTERS/Ian Walton

Luego de haber confirmado su estancia en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana ha sido el centro de la conversación por el nivel demostrado a lo largo de las eliminatorias del Octagonal Final. Aunque reconoció no conocer el presente del combinado nacional, contrario a la opinión de diversos críticos y aficionados, el estratega catalán del Manchester City, Pep Guardiola, elogió el nivel demostrado por el Tricolor a lo largo de la historia y respaldó la labor de Gerardo Martino.

“La sensación que tengo de México, no puedo hablar. Sé que tienen un muy buen entrenador con el Tata Martino. México siempre ha jugado muy bien al futbol ¿Qué falta? No lo sé porque no lo he visto. No estoy ahí para juzgar lo que falta, el entrenador es el primero que lo sabe”, aseguró durante una entrevista con el medio TUDN.

El rendimiento deportivo de la clasificación de México a la Copa del Mundo está muy lejos de lo demostrado por el Tata cuando tomó las riendas del combinado, después de Rusia 2018. De las 42 unidades que pudo haber recolectado a lo largo del Octagonal Final de la Concacaf, únicamente logró cosechar 28. La estadística fue producto de ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas.

México confirmó su estancia en el mundial con una victoria de dos a cero sobre El Salvador (Foto: Edgard Garrido/REUTERS)

Si bien los descalabros fueron los menos y solamente representaron la pérdida de 6 puntos, estos fueron escandalizados debido a los rivales que enfrentaron. El primero de ellos fue en la cancha de Cincinnati, cuando enfrentaron al acérrimo rival de la zona. Un par de días después, la derrota aconteció en Edmonton, Canadá, contra una selección que, sorpresivamente, finalizó en el liderato a pesar de no haber clasificado hace cuatro años.

A pesar de ello, Guardiola reconoció que México ha sido un combinado indispensable y con el nivel suficiente para disputar las justas mundialistas. Cabe mencionar que de las 22 Copas del Mundo que está por completarse con el arranque del torneo en Qatar, la Selección Mexicana ha estado presente en 17 ediciones, estadística que lo convierte en el quinto combinado con más presencias.

“México siempre ha sido un equipo de Mundial y siempre, México, contra equipos grandes ha competido muy bien. Luego contra equipos de su nivel podría, pero siempre ha competido bien y es un rival que siempre es duro de encontrarse en un Mundial porque tiene jugadores dinámicos. Todos saben jugar al futbol”, declaró el excampeón con el FC Barcelona.

Gerardo Martino será el encargado de dirigir a México en Qatar 2022 (Foto: Edgard Garrido/REUTERS)

FMF ratificó a Tata Martino

Debido a los resultados mostrados por el Tata Martino en los torneos más recientes, diversas versiones apuntaron a una posible renuncia o sustitución del personaje a cargo de la dirección técnica de la Selección Mexicana. No obstante, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el argentino es el personaje indicado para dirigir al equipo en la justa mundialista.

“Nosotros hemos estado firmes (con Gerardo Martino), sabemos del trabajo y la capacidad. Desafortunadamente tuvo un problema en la retina, que fue recurrente, pero con la ilusión de que estará muy bien. Que podamos empujar juntos el camino hasta aquí, hasta Qatar en noviembre de este año”, señaló desde la ciudad de Doha, en Qatar, a un día de la realización del sorteo para la fase de grupos.

Con la ratificación de Martino, México emprenderá una etapa de preparación que contempla la disputa de hasta 10 partidos amistosos. En el transcurso, los jugadores y el cuerpo técnico cuentan con la obligación de mejorar su rendimiento para trascender más allá del quinto partido, aún si formaran parte del temido grupo de la muerte.

SEGUIR LEYENDO: