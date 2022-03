Ronaldinho viajó a París y repudió los silbidos del público de PSG a Messi con un discurso contundente

Ronaldinho junto a Messi en su visita al PSG en octubre de 2021

Ronaldinho conoce mucho a Lionel Messi y hasta lo asistió en su primer tanto en el Barcelona. Jugaron juntos cuatro temporadas y siempre tuvieron una relación fraternal. El brasileño, cada vez que habla del argentino lo elogia y esta vez no fue la excepción. Ocurrió cuando le preguntaron por los silbidos que La Pulga recibió de los aficionados del París Saint-Germain, luego de la eliminación de su equipo en la Champions League a manos del Real Madrid.

En el primer partido de local luego de mal trago ante los españoles, el Estadio Parque de los Príncipes se convirtió en un cabildo abierto en el que sus hinchas mostraron su disgusto, debido a que el plantel parisino tiene un plantel repleto de estrellas. Detrás de Messi aparecen Neymar, Kylian Mbappé (el único que se salvó de la reprobación), Sergio Ramos, Marco Verratti, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum y Ángel Di María, entre otros.

La gran ambición del PSG para la presente temporada era ganar su primera Champions y por eso la decepción del público galo, que supo aplaudir a Ronaldinho, ya que jugó allí dos temporadas, antes de pasar al Barça. El ex jugador de 42 años pasó por la capital francesa para el lanzamiento de la aplicación FootSider.

Otras postales del último encuentro que tuvieron el año pasado

“Messi llegó esta temporada después de muchos años en un fútbol completamente diferente, en un club que jugó de la misma manera todo el tiempo. Solo le falta adaptación, pero el resto vendrá de forma natural. Es normal. Solo necesita tiempo. No entiendo los silbidos. Si silbas a Messi, ¡no queda nada, eh! Si silbas al mejor del mundo, ¿a quién vas a aplaudir? No lo comprendo…”, reflexionó el ex delantero surgido en Gremio de Porto Alegre.

Es la segunda vez en menos de un mes que Ronaldinho defiende a Messi. Ya lo hizo a mediados de marzo en una visita que hizo a México, en la que sentenció que “Messi volverá a ser el número uno del mundo”, entre otros elogios.

El gaucho se llevó de maravillas con Leo cuando jugaron juntos en el equipo culé. En su momento integraron un tridente temible al que se sumó Samuel Eto’o y llegaron a ganar una Champions League en la temporada 2005/2006 con el elenco catalán.

Leo Messi y Ronaldinho en 2007 (AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES)

En sintonía con el respaldo al crack argentino, Dinho respondió cuando le preguntaron por Neymar: “Creo que no es un ‘problema de Messi’ o un ‘problema de Neymar’. La afición no estaba contenta por no poder ganar la Champions League. Los dos nombres más importantes en el PSG son Neymar y Messi, por lo que es normal que fuera un poco más fuerte contra los dos. Pero creo que los fanáticos están descontentos con todos los jugadores, no solo con ellos dos. Pero es fútbol y, dentro de un rato, volverá todo a la normalidad”.

Ronaldinho entiende que su compatriota recuperará pronto su nivel: “Espero que la temporada que viene no tenga ninguna lesión y el resto sea normal. Cada año gana algo, en la selección o en el PSG. Bueno, la Champions League todavía no. Pero espero que con la exitosa adaptación de Messi, los tres (con Mbappé) puedan escribir una bonita historia”.

“Creo que ya tiene una historia muy fuerte en el fútbol, ¿no? Es un jugador que ha hecho muchas cosas. Es nuestro principal ídolo en Brasil. Ojalá gane el Mundial, un Balón de Oro. Ojalá lo gane todo para dar un paso más”, añadió la leyenda azulgrana, que desea que Neymar triunfe también con su país”, concluyó.

