Así están los bombos para el sorteo del Mundial de Qatar 2022: quiénes serían los ocho cabeza de serie

Así están los bombos para el Mundial cuando restan por conocerse cinco clasificados directos y la nueva actualización del ranking

Esta jornada de martes se convirtió en el día mundialista por excelencia en lo que va del 2022: se confirmarán siete pasajes directos a Qatar y quedarán encaminadas dos llaves de repechaje de cara al sorteo del próximo viernes.

El sorteo del viernes tendrá a 29 selecciones clasificadas y habrá tres bolillos designadas para los tres repechajes que recién se desarrollarán el próximo 13 y 14 de junio. Habrá cuatro bombos con 8 selecciones en cada uno y se irán armando los grupos con un representante de cada copón.

Si bien los cuatro bombos quedarán conformados de manera definitiva el próximo 31 de marzo con la última actualización del ranking FIFA, el último listado que entregó el organismo organizador permite ya ir generando un panorama de cómo quedarán conformados los cuatro bombos.

Cabe destacar que no se podrán enfrentar dos países de una misma federación en la fase de grupos, salvo los representantes de UEFA que al contar con 13 clasificados podrán sumar hasta dos equipos en una misma zona.

Al mismo tiempo, las tres bolillas designadas para los repechajes irán directo al Bombo 4 sin importar su ubicación en el ranking FIFA. Los cabezas de serie serán, al fin y al cabo, los siete primeros del listado que hayan clasificado al Mundial junto con Qatar, país organizador que estará en la ubicación inicial del Grupo A

Las últimas cuatro confirmaciones de cara a la Copa del Mundo llegarán este miércoles 30 de marzo con el desenlace de las Eliminatorias de Concacaf y de Oceanía. Con dos pasajes directos disponibles, Estados Unidos y México se encaminan a ser los propietarios salvo una hazaña de Costa Rica, que hoy disputaría el repechaje de junio. Los norteamericanos y los mexicanos irán al Bombo 2.

Los ticos, si el panorama no se modifica, disputarán su suerte a mitad de año contra el representate que llegue de Oceanía que también se conocerá este miércoles: Islas Salomón enfrentará a Nueva Zelanda.

Los otros dos repechajes de junio se darán entre Gales y el vencedor de Escocia-Ucrania (se postergó el duelo a raíz del conflicto bélico en territorio ucraniano). Además, Emiratos Árabes Unidos o Australia (definirán el 7 de junio) chocarán contra el representante de Conmebol (Perú, Colombia o Chile).

ASÍ ESTÁN LOS BOMBOS ACTUALMENTE

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá

• BOMBO 4: Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú/Colombia/Chile vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

* El próximo 31 de marzo se actualizará por última vez el ranking FIFA y se confirmarán las posiciones definitivas de los bombos

Así quedó el ranking FIFA con su última actualización

LAS REGLAS DEL SORTEO

Las 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1. Las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

El principio general de la FIFA, siempre que sea posible, es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma zona de clasificación. Esto se aplica a todas las zonas, excepto Europa, que está representada por 13 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos. Así, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

El reparto geográfico del ganador de la repesca de la UEFA y de los dos ganadores de la repesca intercontinental también seguirá el principio general de “separación” de los equipos de la misma zona de clasificación

La asignación geográfica de cada plaza de repesca intercontinental se basará en los emparejamientos de los equipos de la confederación que participen en ese partido específico de la repesca intercontinental





SEGUIR LEYENDO: