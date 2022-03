El Kun Agüero reveló cuándo se quebró su relación con Sampaoli en la Selección: “Hubo algo que no me gustó y esta vez lo voy a decir”

El Kun apareció en Qatar para el sorteo y reveló detalles de su operación de corazón

El papel de Sergio Agüero en el próximo Mundial de Qatar 2022 aún es una incógnita, más allá de que fue invitado por la selección argentina. Mientras tanto, el Kun disfruta de su vida y esta vez le tocó viajar de Miami a Doha para estar presente este viernes en el sorteo de la fase de grupos. Dos días antes del evento, el ex goleador se paró frente los micrófonos de TyC Sports, contó detalles de su actualidad y su salud, y ofreció revelaciones sobre la descomposición de su relación con Sampaoli en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Dentro del cronograma que se llevará a cabo en Qatar hay un partido de estrellas al cual invitaron a Agüero. “Había mañana partidito y les dije que si yo hago un sprint me agarra un ataque. Igual no sé por ahora, porque bastante bien me siento del corazón. Ayer se me cruzó por la cabeza un poco decir de hacer unos sprints para probar. No te estoy diciendo para volver, para probar. Para poder jugar con mis amigos. Primero me dijeron seis meses sin esfuerzo, porque toquetearon un montón, dos horas y media estuvieron. Me dijo que no haga cuarenta minutos corriendo a lo loco”, reveló.

Y agregó sobre el panorama, mirando a futuro: “Yo ahora quiero hacer cosas para probar. El otro día estaba en Miami y me invitaron a jugar a la pelota. No fui. Pero tengo esa duda de pruebo o no pruebo. Pero no para volver a jugar, para volver a hacer cosas. Uno nunca sabe. Capaz dentro de dos años me agarra la locura de volver a jugar, pero no creo que sea el caso”.

El Kun relató en primera persona sus sensaciones para el armado del grupo de Argentina

Agüero reveló que no será parte de la ceremonia a la hora de sacar las bolillas de los bombos, pero hizo un análisis sobre lo que le puede tocar a la Albiceleste. “Hay que ver los partidos y cruces, que son fundamentales, pero siempre Argentina es candidata a pelear el Mundial. A partir de cuartos o semis, te tenés que encontrar con los más grandes. Pero claramente no es lo mismo enfrentarte a países que no son tan complicados porque esos partidos le pueden dar confianza al equipo y, si vas avanzando, llegás con una confianza terrible. Si no está Alemania, mucho mejor. Pero si está, no pasa nada porque sabés que tenés que clasificar y, salir primero o segundo, te mete igual. Después, te los volverás a encontrar en la final”, opinó el ex delantero del Manchester City y Barcelona desde Qatar.

Además, opinó sobre algunos oponentes: “Nigeria no está. Eso leí en Twitter por lo menos. Pero siempre nos toca, basta. Senegal, que salió campeón ahora. Y pará, los coreanos son complicados. Ghana, también. El primer partido es el peor. Vos llegas que tenés un mes que no hay fútbol. Es re jodido el primero”.

Por otro lado, recordó su preparación previo al Mundial de 2018 y contó varios de los problemas que tuvo ese plantel,con Sampaoli en el blanco. “El primer partido de Rusia fue de los mejores míos con la Selección Argentina. Me operé antes, hice todo para llegar perfecto, hice el gol en ese partido y terminé no jugando. Estaba muy bien y es la realidad, en condiciones plenas. Creo que fue uno de los años que mejor me preparé, y cuando al segundo partido ya no jugué se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa antes, y en el Mundial terminó haciendo otras cosas”, relató en referencia al encuentro con Islandia, que la Albiceleste empató 1-1

El Kun explicó que lo obligaron a entrenarse con el plantel

“Para un jugador como yo, que llevo varios años en la selección me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa”, continuó detallando sobre la relación con el ex DT del combinado nacional. “Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá’. Yo le dije que me diera un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome, pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo que no me gustó y esta vez lo voy a decir al aire”.

El Kun, indignado con el recuerdo, cerró el tema sobre la amenaza que recibió. “No voy a decir el nombre de quién me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, y arrancamos mal. Ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona. Por suerte no pasó nada, pero empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto. En un momento dije ‘Este loco me va a dejar afuera del Mundial’”, concluyó.

