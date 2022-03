La exorbitante suma por la que Mike Tyson aceptaría pelear ante el youtuber Jake Paul

Mike Tyson desmintió que existan negociaciones con Jake Paul

En el último tiempo el boxeo ha abierto las puertas a peleadores de otros deportes, como a luchadores de artes marciales mixtas (MMA) e incluso a celebridades, a que se pongan los guantes y prueben suerte dentro del cuadrilátero enfrentando a algunos ex púgiles que como profesionales habían marcado la historia. Incluso, también hubo lugar para enfrentamientos entre ex leyendas del boxeo que llevaban años fuera de la actividad. En este contexto ha sido Mike Tyson uno de los protagonistas de un combate en 2020 ante Roy Jones Jr. y desde entonces se especula con un nuevo reto.

El youtuber estadounidense Jake Paul ha incursionado en el ring y ya acumula cinco victorias, la última de ellas ante el ex UFC de 39 años Tyron Woodley, mientras que su hermano, Logan, se midió ante nada menos que Floyd Mayweather en una pelea de exhibición que no tuvo ganadores ni perdedores, aunque sí repartió mucho dinero.

Este fin de semana, Tyson fue consultado sobre las versiones que indicaban que había un acercamiento entre él y Jake Paul para brindar un espectáculo, algo que fue negado rotundamente por el ex campeón mundial de los pesados en el podcast Hotboxin: “Nadie me ha dicho nada. Yo no tengo el maldito dinero, ¿dónde está el maldito contrato?”, se preguntó al rechazar las informaciones.

Mike Tyson peleño por última vez a finales de 2020 cuando enfrentó a Roy Jones, Jr. en un duelo de exhibición (USA TODAY Sports)

Sin embargo, aprovechó para decir que él está dispuesto a enfrentar al youtuber de 25 años por una suma exorbitante: “Un billón de dólares”, lo que equivale en inglés equivale a mil millones de dólares, un monto sin dudas impagable. “Necesitamos ganar algo más de dinero, hombre. Él tiene ojos azules, pelo rubio, eso es caro”, sostuvo en tono fanfarrón sobre Paul. Más allá de las bromas, dejó en claro que no existe ningún tipo de negociación al respecto.

Vale recordar que Tyson, de 55 años, se retiró en 2005 y en 2020 regresó para un duelo de exhibición al medirse ante Roy Jones Jr. Aquella velada superó los 1,6 millones de PPV (pago por ver) ubicándose como la séptima pelea que más ventas generó a través de este sistema. Todo un logro para dos ex púgiles que llevaban varios años fuera de la actividad, pero esa cifra no alcanzaría ni remotamente los mil millones para la bolsa que pretende el Iron Mike.

Hasta el momento, el choque entre Floyd Mayweather con Manny Pacquiao en 2015 ha sido el más redituable de todos los tiempos al generar 400 millones de dólares, incluso más que el enfrentamiento entre Money y Conor McGregor de 2017.

