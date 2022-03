La lapidaria frase del jefe de Mercedes tras el primer GP del año de la Fórmula 1

Toto Wolff fue autocrítico sobre el diagnóstico de Mercedes (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Luego del primer Gran Premio de la Fórmula 1 de 2022 disputado en Bahréin, en el que Charles Leclerc se impuso con autoridad y lideró el 1-2 de Ferrari con su compañero Carlos Sainz, el nuevo campeonato mostró su panorama inicial en el que sorprendió al no ver a un Mercedes peleando por el triunfo. El multicampeón Lewis Hamilton apenas pescó el podio por los abandonos de los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez.

Los motores Ferrari están un paso adelante del resto y esto también fue aprovechado por sus equipos clientes, Alfa Romeo y Haas, que en la clasificación se metieron en la Q3, el tercer y último corte clasificatorio. Los impulsores de Mercedes, Honda (proveedor de Red Bull y Alpha Tauri) y Renault (Alpine), por ahora están un paso atrás.

En este contexto y en sintonía con la bronca de Hamilton este domingo luego de haber sido tercero en el Autódromo Internacional de Sakhir, fue el jefe y accionista del equipo Mercedes el que mostró su resignación “Si miramos el orden jerárquico de hoy, parece que será una posibilidad muy remota siquiera pensar en competir por los campeonatos de Pilotos o de Constructores”, dijo en declaraciones publicadas por The Sun.

“Probablemente anotamos el máximo de puntos que pudimos tener el domingo, y necesitamos tomarlo desde aquí. Cada fin de semana cuenta. Pero en este momento tenemos que ser realistas y cuando eres tercero en el camino no puedes pensar en ganarlo”, agregó con el atenuante que su otro corredor, George Russell, fue cuarto.

Lewis Hamilton en el podio felicita al ganador, Charles Leclerc (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Mercedes dominó la Máxima desde 2014 cuando se inició la era híbrida con dos motores, uno eléctrico y otro a combustión. La casa de Stuttgart se apoyó en todo el desarrollo previo que hizo en energías alternativas y en motores eléctricos en particular y fue la referencia con un récord de ocho campeonatos de Constructores seguidos, mientras llevó a Hamilton a seis de los últimos ocho títulos de Pilotos. El inglés consiguió su primera corona con McLaren, en 2008.

Lewis penó con la falta de grip (adherencia al asfalto) en su auto y tuvo que hacer tres cambios de neumáticos. El team germano por ahora no acertó con el concepto de pontones, que son los elementos que están en los laterales de donde se ubica el piloto y sirven para permitir el flujo de aire. En el flamante W13, el auto de Mercedes, ese sector casi no se advierte por lo que la fuerte entrada de aire genera turbulencia en las ruedas traseras y pérdida de velocidad.

Además, sigue siendo uno de los más perjudicados por los rebotes que se generan en las rectas por el poco espacio entre el chasis y el piso, debido a que en 2022 regresó el sistema llamado “efecto suelo”, que permite que los coches ganen velocidad en las curvas. Esta variante volvió a emplearse para intentar que haya más sobrepasos.

El team alemán arrancó un pasó atrás de Ferrari y Red Bull (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

“Este rebote que estamos experimentando en la recta nos está ralentizando porque nos estamos estrellando contra el suelo, en lugar de avanzar”, dijo Wolff. “Es prometedor ver que otros autos han tenido el mismo problema y lograron resolverlo, lo que significa que hay una solución, pero estamos luchando por encontrarla”, admitió.

“Hubiera sido brillante si lo resolviéramos en las pruebas en las que tuvimos tanto tiempo. Pero realmente no sabemos cuánto tiempo tomará, si es el próximo fin de semana o después de las vacaciones de verano”, reconoció.

“Esperamos que sea lo antes posible, pero no hay razón para que no continúe todo el año”, concluyó. Por ahora no tienen mucho tiempo ya que este domingo se correrá la segunda fecha en Arabia Saudita en el circuito callejero de Yeda.

SEGUIR LEYENDO: