El crudo relato de Shevchenko sobre el ataque de Rusia a Ucrania: “Niños inocentes están muriendo”

Andriy Shevchenko (Reuters)

Van más de 20 días desde que Rusia lanzó su primer misil dirigido a Ucrania y desde entonces la situación en el país europeo es cada vez peor. Millones de personas han abandonado sus hogares para huir hacia otros países y la suma de muertos aumenta cada día. En este escenario, Andriy Shevchenko brindó una entrevista en la que contó el drama que vive su familia y su pueblo en medio de los bombardeos constantes que han arruinado la vida de una generación.

El ex futbolista ucraniano, leyenda en su país y en Europa, reside actualmente junto a su esposa y sus hijos en Inglaterra, en donde han participado de algunas manifestaciones en contra de la guerra. Desde allí sigue constantemente las noticias de lo que ocurre en su tierra natal en donde se encuentra su madre, su hermana, sus primos y gran parte de sus seres queridos, algunos de los cuales han logrado abandonar Kiev, pero no han cruzado la frontera.

“Mis amigos, algunos están en primera línea. Representan a nuestro país, a nuestra libertad, a nuestra elección, a nuestro orgullo. Nosotros nos defendemos, nosotros peleamos. Tenemos que hacerlo, no tenemos elección”, explicó en diálogo con Daily Mail. En esa charla, contó que se enteró del inicio de los ataques por una llamada de su madre. “Ella dijo: ‘La guerra ha comenzado’. No podíamos creer que Rusia diera ese paso y comenzara la guerra. Estábamos en estado de shock”.

Shevchenko, máximo goleador de la historia de la selección de Ucrania con 48 gritos y ex entrenador del combinado, se mostró orgulloso de sus compatriotas: “Luchamos por nuestra elección, por nuestra libertad, por nuestra democracia. Cuando ves a la gente en la calle, yendo sin armas a detener un tanque, eso es muy poderoso. Vamos a defender hasta el final. Rusia no es bienvenida”. En este sentido, prosiguió: “La independencia de Ucrania tiene solo 30 años. Cuando empecé a jugar al fútbol, fue justo cuando nos independizamos. Desde el primer día hasta ahora, siempre he estado orgulloso de ser ucraniano, y nadie más nos va a dictar”.

Shevchenko trabajó al frente de la selección de Ucrania entre 2016 y 2021 (EFE)

El ex futbolista del Milan, ganador del Balón de Oro en 2004, se negó a mencionar a Vladimir Putin en la entrevista: “Tenemos que presionar. El presidente ruso, no quiero decir el nombre de esa cosa, dijo que se trata de una ‘operación especial’. No es una operación especial. Es la matanza de inocentes. Es gente rodeada. Son ciudades bombardeadas”. Fue en este punto, en el que el ex jugador hizo hincapié sobre los ataques contra blancos civiles: “Soy padre de cuatro hijos. No podemos soportar eso. Los niños inocentes están muriendo. Sin razón. Para eso trabajo, para detener esta guerra. Esta guerra tiene sentido”.

A sus 45 años, el ex goleador es una referencia del deporte en su país y en el mundo, motivo por el cual su opinión sobre la decisión de gran parte de occidente de prohibir la participación de atletas rusos en determinados eventos tiene peso. “Estoy absolutamente de acuerdo con sacar a los atletas rusos de las competencias ya que la guerra no ha parado”, señaló.

En este sentido, Shevchenko reconoció que existen millones de rusos que están en contra de la guerra y cuyas voces deben hacerse escuchar. Por eso, contó que a sus amigos les pide que salgan a las calles en Moscú para reclamar por el cese del fuego. Además, agradeció el apoyo de gran parte del mundo con sus donaciones y abriéndole las puertas a los ucranianos que se ven obligados a abandonar sus hogares.

El fútbol europeo reclama el cese al fuego (Reuters)

El ex entrenador de la selección de su país aseguró tener diálogo constante con los futbolistas ucranianos que juegan en las principales ligas de Europa. A ellos, les pidió que continúen con sus carreras para que la bandera de su nación siga flameando en todo el mundo y se siga hablando del tema. “El mundo del deporte está muy unido. Es contra la guerra. (Oleksandr) Zinchenko, (Vitaliy) Mykolenko, Yarmolenko, (Roman) Yaremchuk, es muy importante que los muchachos sigan jugando. Los estoy llamando, los estoy apoyando. Estamos unidos. Es el mensaje de mi campaña: haga su parte. Haz lo que puedas. Por favor, siga hablando de Ucrania. Sentimos que no estamos solos. Si apoyas a nuestros atletas, nos apoyas a nosotros”.

Con respecto a las sanciones al Chelsea, uno de los clubes en los que él jugó, pidió que los fans del cuadro londinense no sean víctimas de las sanciones, aunque sostuvo: “También estoy en una posición en la que, con lo que le está pasando a mi país, quiero hacer un llamado a todos para que hagan su parte. Recuerden lo más importante, solo quiero una cosa: traer la paz a mi país, detener la matanza de personas inocentes, detener la matanza de niños”.

SEGUIR LEYENDO: