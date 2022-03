Pumas vs New England: dónde y qué hora ver los cuartos de final de la Concachampions

En punto de las 20:15 horas del Centro de México rodará el balón en Ciudad Universitaria (Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Con una complicada misión el club Universidad recibirá al New England Revolution como parte del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. La cancha del Estadio Olímpico Universitario será el lugar donde Pumas intentará remontar el marcador para conseguir su pase a la semifinal del certamen.

En punto de las 20:15 horas del Centro de México rodará el balón y los dirigidos por Andrés Lillini harán lo necesario para reponerse el 3 - 0 que recibieron en su visita al Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.

Con su afición y en su estadio, el equipo capitalino saltará a la cancha para buscar su clasificación a la semifinal, mientras que los estadounidenses llegarán con la confianza y tratarán de mantener la ventaja que tuvieron en el partido de ida y así pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Dónde y a qué hora ver el Pumas vs New Englans de la Concachampions?

Pumas jugará como local en el Estadio Olímpico (Foto: Paul Rutherford/USA TODAY Sports)

A pesar de que el partido se jugará en la Ciudad de México, la única televisora que cuenta con los derechos de transmisión es Fox Sports. Por lo que los aficionados que no asistan al estadio podrán observar el partido en vivo a través de la televisora de paga.

La transmisión del partido empezará a partir de las 20:00 horas con la previa del juego y las alineaciones del partido.

Fecha: miércoles 16 de marzo

Lugar: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Horario: 20:15 horas (centro de México)

Transmisión: exclusivo por Fox Sports

El New England está a 90 minutos de clasificar a la semifinal de la Concachampions (Foto: Paul Rutherford/USA TODAY Sports)

Internet: la página oficial de Fox Sports estará compartiendo los momentos más destacados del partido. Además, a través del sitio oficial de la Liga de Campeones de Concacaf se podrá seguir el minuto a minuto del duelo clasificatorio.

Redes sociales: es habitual que en Twitter la cuenta oficial @PumasMX el club comparta el minuto a minuto del juego en el que se comparten las acciones más relevantes del partido. También se podrá consultar el marcador en vivo.

Por su parte la cuenta @TheChampions de la Concachampions también llevará a cabo un seguimiento del partido.

¿Cómo llega Pumas a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf?

Lillini confía en que su equipo le dará la vuelta al marcador (Foto: Vincent Carchietta/USA TODAY Sports)

Desde que los universitarios eliminaron al club Saprissa del campeonato de Concacaf han acumulado cuatro partidos sin ganar tanto en Liga MX como en Concachampions, por lo que el panorama para los pupilos de Lillini no es alentador.

Con la obligación de remontar el marcador, el técnico de los universitarios habló en conferencia de prensa y apuntó que antes de pensar en golear al rival, su objetivo se concentrará en la zona defensiva pues con un gol que les marquen en contra se estarían despidiendo de las semifinales.

“Estos partidos se ganan defendiendo bien. Más allá de que necesitas ganar por una diferencia amplia de goles, si no defiendes bien el rival te va a sacar más ventaja; debemos ser sólidos atrás y contundentes cada vez que lleguemos”.

¿Qué necesita Pumas para pasar a las semifinales de la Concachampions?

Pumas en la Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Twitter/@TheChampions)

Debido a que no anotaron ningún gol en su visita al estadio del New England, están comprometidos a empatar el marcador global para alargar el encuentro y definirlo todo por ronda de penales. De primera instancia los Pumas necesitan tres goles y no recibir ninguno en contra.

El marcador global 3 - 3 obliga a definir al semifinalista desde los once pasos; pero si el rival les hace uno o dos gol, el marcador global favorecerá a la escuadra norteamericana y estarán clasificando a la semifinal sin importar las anotaciones que haga la escuadra mexicana.

Para que los auriazules clasifiquen cómodamente necesitan un resultado de 4 - 0 o 5 - 0 para superar la marca global y asegurar su pase a semifinales.

