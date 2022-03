Neymar habló por primera vez sobre la eliminación del PSG: “Han sido días complicados”

Neymar reconoció que esta última semana ha sido difícil después de haber perdido contra el Real Madrid en la Champions League (Reuters)

Este jueves, a una semana de la eliminación del París Saint-Germain (PSG) de la Champions League, Neymar habló en público por primera vez de sus sensaciones tras la derrota 3-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Desde aquella caída de su equipo, el brasileño apenas había realizado algunos posteos en las redes sociales junto a su hijo y había evitado referirse al asunto, pero en la presentación de sus nuevos botines, fue consultado al respecto.

El equipo francés se había preparado para ganar el certamen con incorporaciones como Sergio Ramos, Lionel Messi y Gianluigi Donnarumma, entre otras, pero no pudo siquiera llegar hasta los cuartos de final tras perder 3-2 en el resultado global contra el conjunto merengue. El ex futbolista del Barcelona llegó con lo justo a ese compromiso, después de una serie de lesiones, y disputó los 90 minutos en Madrid.

“Han sido días complicados, semanas complicadas para nosotros. No queríamos perder. No estamos ahí para eso, no lo programamos. Nadie fue blando para eso, todo lo contrario. Nos dedicamos, nos comprometimos, nos capacitamos para buscar eso”, señaló Neymar durante el evento. Además, aprovechó para recordar sus inconvenientes físicos: “Regresé de una lesión dando mi vida para estar en ese momento. Por mucho que fuera a perder, pero al menos sería con el equipo dando la cara a la bofetada”.

De esta manera, Neymar se mostró orgulloso de haber estado en el campo de juego junto al resto de sus compañeros, pese a no haber podido cumplir con el objetivo de avanzar de ronda y que incluso estaban consiguiendo a falta de 30 minutos para el final, cuando el PSG ganaba 1 a 0 en el Bernabéu. Pero luego, en una ráfaga de goles, el Real Madrid festejó los tres goles de Karim Benzema y revirtió la serie.

El último fin de semana, el equipo de Mauricio Pochettino disputó su duelo ante el Bordeaux por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes y el público parisino se hizo escuchar desde las gradas. Hubo abucheos y silbidos ensordecedores principalmente para Messi, Neymar y para el entrenador, es por eso que el brasileño reconoció este jueves que estos días fueron “complicados”.

Neymar fue abucheado por los fans del PSG después de la eliminación contra el Real Madrid (Reuters)

La semana pasada, el hombre surgido del Santos había realizado un breve descargo en las redes sociales. “Ayer fue una de las derrotas que más me dolió”, escribió Ney en una publicación en la que utilizó una imagen suya en blanco y negro del encuentro que el Real Madrid ganó por 3-1 . Mientras que en las historias de Instagram desmintió la noticia de que en el vestuario se había enfrentado con Donnarumma, quien cometió un grave error que derivó en el empate del cuadro blanco.

“Siento lo de ayer, esta noticia es inaceptable”, escribió el guardameta de la Azzurra. “Somos un equipo y estamos contigo. Eres muy joven aún y vas a ganar un montón. Levántate y seguimos”, le respondió la estrella de la Canarinha.

Este domingo el PSG debe enfrentarse ante el Mónaco en condición de visitante por la jornada 29 de la Ligue 1, certamen que lidera con 15 puntos de ventaja y que -presumiblemente- conquistará en algunas semanas. Fueron solamente tres los compromisos por el torneo doméstico en los que el equipo de Pochettino fue derrotado, mientras que ganó 20 y empató apenas cinco.

