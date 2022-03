El juego de las estrellas en PSG: las dos figuras que se marcharían, los que tienen su futuro en duda y los que podrían seguir

Mbappé tendría todo listo para irse al Real Madrid para que Messi y Neymar sean la nueva cara del PSG (Foto: Reuters)

Los duros golpes que existen en el fútbol europeo suelen tener como resultado una reestructuración de los planteles. El París Saint Germain comenzó a transitar ese camino con miras a la segunda mitad de 2022 con una lluvia de rumores sobre quiénes están más cerca de irse, cuáles con chances de continuar y los múltiples signos de interrogación sobre el futuro de los restantes. Desde la capital iniciaron un proceso de análisis sobre la confección del equipo y algunos futuros parecen ya tener destino.

El medio local L’Equipe realizó un detallado análisis sobre el futuro de todo el plantel con una advertencia: el caso más sensible y preocupante para el PSG es el de Kylian Mbappé. Con fecha final del contrato el 30 de junio del corriente año, el delantero aún no ha dado una respuesta definitiva para una extensión. Pero las últimas señales luego de la clasificación muestran una postura cada vez más lejana al conjunto francés. La tendencia que mayor posibilidades tendría al día de hoy es la salida hacia el Real Madrid, aunque Nasser Al-Khelaïfi no rindió todavía y sigue trabajando una utópica renovación. Desde España, para colmo, juegan sus cartas y aseguran que en los próximos días se hará oficial el acuerdo con el Merengue.

Otro que también está cerca de la puerta de salida es Ángel Di María, quien tiene contrato vigente por un par de meses mas y seguramente se marchará libre cuando expire el vínculo. Mientras equipos de Italia y España lo tienen en su radar de cara a un último contrato en Europa para llegar a tope al Mundial de Qatar 2022, es públicamente conocido el deseo del Fideo de retirarse en Argentina con la camiseta de Rosario Central.

Di María e Icardi son dos de los argentinos que podrían emigrar en la próxima ventana de transferencias (Foto: Reuters)

Lionel Messi todavía no desplegó su máximo potencial, pero desde L’Equipe aseguran que tanto él como Neymar podrían ser las caras que liderarán la próxima temporada del club parisino junto a la llegada de un nuevo centro delantero estrella. El rosarino firmó contrato por una temporada aunque con la opción de una renovación automática por un año más. “Hoy está feliz en París”, informaron al medio. El club parisino es un entorno óptimo para mantenerse en el alto nivel y con exigencia.

El dato alrededor del brasileño es que el diario catalán Mundo Deportivo aseguró en las últimas horas que es uno de los principales apuntados para marcharse, aunque desde Francia lo colocan bajo otro rol porque “no ha manifestado intención de marcharse” y su “condición salarial lo hace casi inaccesible” para otros interesados. Algo similar a lo que ocurre con el salario de Keylor Navas, quien pelea el puesto con Gigio Donnarumma pero suena difícil que le ofrezcan “1 millón de euros brutos al mes a los 35 años”.

El tema con Mauro Icardi parece ser claro desde hace tiempo: será vendido en caso que llegue una oferta acorde a la inversión que hicieron los propietarios. Los 58 millones de euros que desembolsaron para sacarlo del Inter son un límite difícil de romper y el goleador argentino tendría que encontrar un equipo con presupuesto amplio para emigrar bajo las condiciones que pretende PSG.

El caso de Sergio Ramos ya ocupa un espacio de análisis diferente y el diario francés se animó a catalogar su fichaje como “un fiasco” teniendo en cuenta que apenas disputó cinco juegos oficiales. Leonardo, director deportivo que también camina por la cornisa, le dejó una advertencia semanas atrás.

Sergio Ramos sigue lidiando con sus constantes lesiones y sólo disputó cinco partidos con la camiseta del PSG (Foto: Reuters)

La lupa también se posó sobre Presnel Kimpembe, quien tiene interesados desde la Premier League pero la dirigencia buscaría retenerlo al igual que Marquinhos, Marco Verratti, Achraf Hakimi, Gigi Donnarumma y Nuno Mendes, quien está cedido pero ya negocian para adquirirlo.

Al que no le ven buen futuro es a Georginio Wijnaldum, el brillante mediocampista neerlandés que firmó hasta el 2024 pero tuvo un rendimiento tan discreto que perdió lugar en la rotación y el club buscaría venderlo a la Premier League donde es bien considerado por su pasado en Liverpool.

LOS QUE SEGUIRÍAN

Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Marquinhos, Achraf Hakimi, Gigi Donnarumma, Nuno Mendes y Presnel Kimpembe se mantendrían como la columna vertebral del PSG y no tendrían intenciones de irse.

DUDAS

Leandro Paredes, Idrissa Gueye y Thilo Kehrer están a un año de finalizar contrato y deben comenzar a charlar el tema de una renovación. Layvin Kurzawa, Julian Draxler y Ander Herrera también están en el límite con problemas en sus salarios ya que es difícil que reciban una propuesta equivalente de otro club y en París seguirán manteniendo un papel como parte de la rotación.

SE IRÍAN

Kylian Mbappé, Ángel Di María, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Colin Dagba, Eric Junior Dina Ebimbe (podría emigrar ala Bundesliga).

