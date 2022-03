Amaury Vergara confesó lo que le espera a Chivas

Amaury Vergara confía que Chivas está para ser campeón (Foto: Instagram/@amaury_vergara)

El club Guadalajara ha sido protagónico de diferentes polémicas en el fútbol mexicano pues desde la temporada anterior se la ha criticado por la falta de resultados en la Liga MX y en días recientes su presidente, Amaury Vergara, salió en defensa del proyecto de Chivas.

El dueño del Rebaño Sagrado habló de la situación que enfrenta la escuadra rojiblanca pues luego de tener un Clásico Nacional con América sin goles, las dudas de la comandancia de Marcelo Michel Leaño y el trabajo de Ricardo Peláez en la dirección deportiva salieron a flote. En una breve entrevista con W Deportes, Amaury Vergara detalló lo que vendrá para el club y para la afición durante este torneo.

El director general de Grupo Omnilife apuntó que la institución está para salir campeón y trabajarán arduamente para conseguirlo. Así lo expuso el presidente del club Guadalajara:

Actualmente Chivas está en la posición nueve de la tabla con 12 puntos acumulados (Foto: EFE/Francisco Guasco)

“Estamos construyendo un proyecto deportivo que venimos de menos a más, este plantel tiene todos los elementos, tiene todo el talento y toda la capacidad de ser une quipo campeón”

Vergara es consciente de los reclamos de la afición, que en ocasiones anteriores llegaron a exigir su renuncia de la propiedad del club tapatío. Lo primero que solicitó el empresario mexicano a los fanáticos fue paciencia y confianza para que se concrete el proyecto que construyeron para este campeonato Clausura 2022.

Por otra parte dejó en claro que lo más importante en su trabajo está enfocado en Chivas y no en otros ingresos como rumoró la afición en redes sociales.

Vergara es consciente de los reclamos de la afición por lo que pidió paciencia (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Le puedo decir a la afición que tenga paciencia de lo que estamos construyendo, Mucha gente me dice que lo único que me interesa es le dinero, créanme que es lo último que me interesa en Chivas. Amo este equipo y voy a luchar en lo que creo que es lo mejor para el equipo”

Por último explicó que en compañía de expertos en el futbol y los demás miembros del Rebaño, Amaury Vergara ha trabajado para velar por el bienestar del club. Confió en que pronto los seguidores rojiblancos tendrán los resultados esperados.

“Esa es mi tarea, mi responsabilidad y espero que muy pronto les podamos dar todas las alegrías que la gente está esperando, estamos muy cerca”, finalizó.

Chivas empató a ceros en el Clásico Nacional de la Jornada 10 (Foto: EFE/José Méndez)

Hasta el momento, las Chivas se mantienen en la posición nueve de la tabla general y acumulan un total de 12 puntos. Su último partido fue ante las Águilas del América en la jornada 10, actuación que dejó insatisfecha a la afición, ahora enfrentarán al Atlas en una edición más del clásico tapatío.

El partido será en el Estadio Jalisco el próximo domingo 20 de marzo a las 19:00 horas del centro de México.

El incómodo momento de Amaury Vergara con José Luis Higuera

El presidente y dueño de Chivas arremetió contra el ex director ejecutivo del club tras la ceremonia del Salón de la Fama 2022 y lo dejó con la mano extendida

Durante la décima Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama de Futbol Internacional, Amaury Vergara acudió al evento y se cruzó con José Luis Higuera, quien fue director ejecutivo del Rebaño. Cuando José Luis intentó acercarse al propietario del equipo tapatío, Vergara evidenció su molestia.

El dueño del club Guadalajara ignoró el lugar en el que se encontraba y mostró su enojo y rechazo a José Luis Higuera en público. En el lugar se encontraban diferentes medios de comunicación que captaron el que pudo ser un encontronazo mayor.

“No, no, no. No me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, fueron las palabras que gritó el presidente del Rebaño Sagrado. El evento reafirmó las versiones que hablaban de diferencias de Vergara con Higuera que culminaron en el despido de José Luis en 2018.

