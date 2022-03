La lapidaria crítica de un ex goleador italiano a Lionel Messi: “Es un marciano sin sentimientos”

Messi, cabizbajo en el PSG. En su primera temporada, lo persiguieron las lesiones y el equipo no terminó de engranar (REUTERS/Christian Hartmann)

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”.

Tras la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en la Champions League, Lionel Messi quedó en el ojo de la tormenta. El domingo, en ocasión de la victorian del elenco parisino ante el Bordeaux, fue silbado por la afición en el Parque de los Príncipes, “castigo” que también le llegó a Neymar, pero en menor medida a quienes cometieron los errores en el Santiago Bernabéu. Y quedó eximido Mbappé, figura en el duelo por los octavos de final, pero en el umbral de mudarse, precisamente, al Merengue.

Pues bien, en ese contexto, el ex goleador italiano Paolo Di Canio se subió a las críticas al argentino con una dura comparación con Cristiano Ronaldo en diálogo con Sky Sports. “Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden silbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, agregó.

Di Canio, de 53 años, fue un anotador implacable que pasó por la Lazio, Juventus, Milan y la Premier League, que también se hizo famoso por expresar su simpatía por Benito Mussolini, incluso en las celebraciones, lo que lo llevó a ser sancionado. Se retiró en 2008 y tuvo incursiones como entrenador.

También fue contundente al opinar sobre Neymar: “No está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto?”.

Di Canio, en su paso por el West Ham United (Reuters/Tony Henshaw/File Photo)

En contrapartida, también se alzaron voces de respaldo a la Pulga, de 34 años, y al brasileño. Como la de su amigo y ex compañero Luis Suárez, quien apeló a las redes sociales para defenderlo. “Como siempre, el fútbol sin memoria. Siempre con ustedes Leo Messi y Neymar. Lo quiero mucho”, escribió el delantero uruguayo.

También Cesc Fabregas, otro que supo desandar los campos de juego junto a los sudamericanos. “El fútbol no tiene memoria alguna… Es una pena. Siempre con ustedes hermanos”, escribió el volante español que hoy juega en el Mónaco.

Desde Argentina, tras la goleada de River Plate 4-0 a Gimnasia La Plata por la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo ofreció una aguda reflexión. “En el fútbol nada llama la atención, nosotros a Messi lo maltratamos bastante, no nos hagamos los patriotas, tengamos memoria. No lo comparto para nada y en fútbol no sorprende que pase algo así”, señaló, evocando las épocas en las que incluso llegó a ser resistido en la Selección, con clímax en la Copa América 2011 disputada en nuestro país.

