Así reapareció Andy Ruiz después de regaños del Canelo Álvarez

El "Destroyer" subió una serie de videos en redes sociales en las que presumió de su condición física (Video: Instagram/@andy_destroyer13)

Saúl Canelo Álvarez es el líder del Canelo Team y bajo las órdenes de Eddy Reynoso diferentes boxeadores se han unido al equipo más sobresalientes del boxeo en la actualidad. Andy Ruiz Jr. es uno de los miembros del equipo y en días recientes el Canelo Álvarez lo acusó de ausentarse de los entrenamientos.

El campeón unificado del supermediano señaló que El Destroyer dejó de asistir a las sesiones de entrenamiento en el gimnasio de Eddy Reynoso. Sin hacer caso a los regaños de Saúl Álvarez, el ex campeón de los pesos pesados presumió de su habilidad con los puños y cómo es que ha mejorado su técnica de golpeo.

A través de redes sociales el boxeador mexico-estadounidense reapareció después de las acusaciones del jalisciense. Andy Ruiz subió un video a su cuenta oficial de Instagram en los que dio muestra de su apariencia física y de cómo ha continuado con su entrenamiento de box. Con un breve mensaje, el púgil redactó “Just another day in the office (Solo otro día en la oficina)”.

Canelo acusó a Andy Ruiz Jr de ser indisciplinado (Foto: Instagram/@andy_destroyer13)

Lo primero que sobresalió fue su apariencia pues ha bajado de peso, incluso presumió de un aspecto completamente irreconocible a comparación de las primeras veces que Andy Ruiz subió al ring. Más delgado y con mayor velocidad se observó al púgil de 32 años intercambiando golpes.

En la grabación se aprecia cómo hace una serie de combinación de golpes con una persona que lo ayuda a conectar cada uno de los puñetazos; otro de los detalles que sobresalen es que la grabación no corresponde al gimnasio del Canelo Álvarez, pues el ring y los detalles a su alrededor parecen ser de otra locación, además se le ve entrenando con otra persona que no es Eddy Reynoso.

La publicación levantó sospechas de su posible salida del Canelo Team, sin embargo, hasta el momento ninguno de las dos partes involucradas a hablado al respecto. Lo único que Andy Ruiz dejó en claro es que sigue preparándose para pelear arriba del cuadrilátero y que sigue en la convicción de mejorar su apariencia.

Según Canelo Álvarez, Andy Ruiz Jr. se ausentó de los entrenamientos con Eddy Reynoso (Foto: Sean M. Haffet/ AFP)

¿Qué dijo Canelo Álvarez de Andy Ruiz?

Durante la conferencia de prensa con motivo de la pelea de Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol, el campeón unificado atendió a los medios de comunicación y habló de lo que pasaba dentro del Canelo Team. Luego de que Ryan García dejara la agrupación por “supuesta falta de atención” por parte de Eddy Reynoso, Saúl habló al respecto y dejó entrever la falta de disciplina del Destroyer.

“Eddy tiene tiempo para todos los peleadores, puedes preguntarle a todos. Si te das el tiempo para estar en el gimnasio y entrenar como se debe con disciplina, Eddy siempre estará ahí; si vienes y entrenas 20 minutos, después no vienes en cuatro días o llegas después de la hora que habías quedado, necesitar ser disciplinado”, comentó Saúl al canal ESNews.

Según contó el tapatío no sabía lo que había pasado con Ruiz Jr. pues se había ausentado de los entrenamientos y apuntó que debe haber disciplina cuando se entrena con ellos y refutó la idea de que Edison Omar no tuviera tiempo para todos.

Canelo Álvarez defendió el trabajo de Eddy Reynoso con el Canelo Team (Foto: Instagram/@caneloteam)

“Puedes preguntarle a Óscar Valdez, Frank Sánchez, no sé qué pasó con Andy Ruiz, es lo mismo (que Ryan García). Vino un día y después ya no viene”

Cabe destacar que uno de los objetivos de Andy Ruiz al unirse al Canelo Team se enfocó en bajar de peso y tener una mejor preparación arriba del cuadrilátero. Después de poco más de un año bajo las órdenes de Eddy Reynoso presumió de su primer cambio en la pelea que sostuvo contra Chris Arreola el pasado 1 de mayo de 2021.

Desde entonces el Destroyer no ha vuelto a pelear y estaría en la búsqueda de un nuevo rival para combatir arriba del cuadrilátero.

