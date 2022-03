David Faitelson reventó al fútbol mexicano en España: “No te garantizan regresar a salvo a tu casa”

David Faitelson criticó las sanciones impuestas por la Liga MX a Querétaro y a las Barras Bravas de fútbol (Foto: Captura/ESPN)

El pasado 5 de marzo, el fútbol mexicano le dio la vuelta al mundo por la histórica pelea que se dio al interior del Estadio Corregidora, donde decenas de personas terminaron lesionadas por la pelea campal que protagonizaron un sector de aficionados de Atlas y Querétaro.

Tras el incidente que provocó la suspensión temporal de la Liga MX, distintas opiniones giraron al respecto y varios especialistas fueron consultados en el extranjero, principalmente por la brutalidad de las imágenes que circularon en redes sociales.

El último que tundió a la liga mexicana fue David Faitelson, el analista deportivo de ESPN que accedió a una entrevista con Ignacio Marcano de Carrusel Deportivo, uno de los programas de la Cadena Ser en España, donde explicó las razones del suceso y dio a entender que debido a la violencia es imposible asistir a un estadio.

Aficionados de Querétaro y Atlas protagonizaron una de las peleas más violentas en la historia del fútbol mexicano (Foto: EFE/Enrique Contla)

“¿Permitiría ir a mis hijos a un partido? No, para nada. A mi me llama una de mis hijas y me dice ‘voy a ir al partido de fútbol con mis amigos’, le digo no. Al partido de fútbol no vas. Así como le digo que no puede ir a caminar a tal barrio a tal hora (...)”, afirmó el comentarista deportivo.

“Hoy los estadios no son un lugar para ir con la familia. La Federación Mexicana de Fútbol y los clubes no te garantizan que vas a regresar sano y salvo a tus casas”

Faitelson criticó duramente las acciones tomadas por los directivos del fútbol mexicano, quienes no aprovecharon la oportunidad para erradicar las barras bravas de los equipos, grupos que, a su consideración, tienen personas ligadas al narcotráfico, secuestradores y huachicoleros.

Distintos personajes criticaron las medidas tomadas por los directivos tras los incidentes ocurridos en el Estadio Corregidora (Fotos: Capturas de pantalla de Twitter)

“(La violencia) la dejó crecer el fútbol mexicano, no nos hagamos tontos. Ese tema de las barras bravas, que también creo que existió en España, en México se ha ido incrementando más. Ahora que tuvieron la oportunidad para erradicarlas, no lo hicieron”

Este fue solo un fragmento de la entrevista completa que ofreció para Carrusel Deportivo, en el que dejó en claro que la decisión tomada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue insuficiente, por lo que lamentó los castigos y en especial por los afectados del Estadio Corregidora.









