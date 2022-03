Rafael Nadal reveló en qué piensa cuando va perdiendo para revertir los partidos

El español habló en conferencia de prensa luego de eliminar al estadounidense Korda de Indian Wells

Rafa Nadal protagonizó el sábado otra espectacular remontada para doblegar al joven estadounidense Sebastian Korda en su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells. El español levantó una desventaja de 5-2 en el set definitivo para imponerse con parciales de 6-2, 1-6 y 7-6 (7/3) en dos horas y media de juego.

El tenista con más títulos de Grand Slam de toda la historia sigue invicto tras 16 partidos en este arranque de temporada, con un memorable triunfo en el Abierto de Australia. “Hoy he tenido mucha suerte de pasar, honestamente”, reconoció el experimentado deportista luego del final del encuentro. “Él se puso un poco más nervioso y cometió algunos errores”, apuntó. “Para todos es igual. Si alguien dice que no se pone nervioso para ganar un partido, o miente o no le importa este deporte”.

En conferencia de prensa, Nadal fue consultado puntualmente sobre qué pasa por su cabeza cuando, en partidos como el del sábado, se encuentra 5-2 en desventaja y sorprendió con su respuesta. “Lo que puedo decirte es que si la gente piensa que soy un creyente todo el rato que voy a remontar, no es verdad”, aseguró el ex número 1 del ranking ATP.

Rafael Nadal se medirá ante el británico Daniel Evans en la siguiente ronda de Indian Wells (USA TODAY Sports)

Para asombro de los periodistas que estaban allí presentes el español de 35 años explicó que muchas veces no piensa que puede revertir un partido, pero apuesta por seguir luchando al menos para que el triunfo de su adversario no sea tan sencillo. “En mi mente pienso que está muy difícil y que no quiero dejar de intentarlo. Sé que a veces es imposible. Vamos a intentar que el rival no gane. No ayudarlo a que gane, solo intento seguir y ponerle las cosas un poco más difícil”.

El número 4 del mundo es un experto en remontadas como la que consiguió ante el joven Korda y su explicación sobre su método para conseguir semejantes hazañas causó sorpresa. “Lo normal en este tipo de partidos es que de 100 pierdas 90, pero si no lo intentas, vas a perder los 100″, sostuvo.

Con 21 títulos de Grand Slam en su palmarés, superando en esa carrera a Novak Djokovic y Roger Federer, Nadal fue recibido con una gran ovación por los casi 16.000 aficionados presentes en Indian Wells, la segunda cancha de tenis más grande del mundo. Este mismo sábado, renunció a competir en el Masters 1000 de Miami, que arranca el 21 de marzo, dentro de su estrategia de dosificarse físicamente este año. “No puedo alargar mucho mi calendario, todo el mundo sabe que mi cuerpo está como está, especialmente mi pie (...) Si hago esfuerzos adicionales puede ser el fin para mí”, explicó.

Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, le puede deparar un posible cruce en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev, el nuevo número uno mundial, a quien batió en Australia tras remontar dos sets en contra. Pero antes, su rival en la tercera ronda será el británico Daniel Evans, número 29 de la ATP, que el sábado venció al argentino Federico Coria por 6-2 y 6-0.

