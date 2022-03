La impactante lesión que sufrió un ex campeón de lucha libre: se rompió el cuello y el video se volvió viral

Rotura del cuello de Big E en una pelea de la WWE que fue atendido por los paramédicos

El drama invadió al SmackDown, el campeonato de lucha libre profesional de la WWE, la firma que organiza eventos de entretenimientos en los Estados Unidos. Fue cuando el ex campeón Big E, tuvo una aparatosa caída que tuvo como consecuencia la rotura de su cuello y dentro de todo la sacó barata más allá de que deberá pasar varios días internados y que no podrá pelear por un tiempo. El video de su golpe es impactante y se volvió viral.

El hecho fue este viernes en el Legacy Arena BJCC, en Birmingham, Alabama, durante la emisión del programa WWE Friday Night SmackDown. Durante el combate entre el equipo The New Day, de Big E y Kofi Kingston, contra Sheamus y Ridge Holland. Tras un mano a mano entre Big E y Holland, éste le aplicó un suplex alemán a Big E, aunque con tuvo algunas fallas para hacerlo de forma correcta y su oponente cayó de manera incorrecta. El ex campeón quedó en el suelo y encendió las alarmas.

Kofi Kingston quedó solo en el cuadrilátero contra ambos rivales ya que Big E no pudo continuar y debió ser retirado en camilla por el cuerpo médico de la empresa WWE, recibió el aplauso de todo el público presente. Desde ya, fue derrota para su equipo en la lucha de pareja entre los ex campeones.

La pelea terminó mal para Big E (crédito WWE)

Después de someterse a estudios médicos, el luchador realizó un video que subió en sus redes sociales en el que se lo ve con un cuello ortopédico, comentó cómo estaba y transmitió tranquilidad a sus seguidores.

El ex campeón de WWE explicó que puede mover los dedos, que se encuentra bien después de ser atendido, pero que lamentablemente se rompió el cuello, por lo que estará de baja un tiempo.

“No puedo agradecer lo suficiente a toda la gente por su preocupación, es muy reconfortante. Puedo mover todos mis dedos, ¿pueden ver eso? Es bueno, es siempre algo bueno. Desafortunadamente me dijeron que mi cuello está roto. Nuevamente, gracias, no se preocupen, estaré bien”, dijo. Según informó el mismo Big E, no sufrió daños en la espina dorsal y, por suerte, no deberá someterse a una intervención quirúrgica en esa zona tan delicada.

Así se mostró Big E en sus redes sociales (@wwebige)

Cabe recordar que Big E en 2019 había sufrido una lesión en un menisco que le impidió estar en la televisión y en el cuadrilátero por varias semanas, aunque aquella ocasión el golpe fue en su cabeza.

Big E tiene 36 años y dentro de sus logros, esta el ser una vez Campeón Mundial, al ser una vez Campeón de WWE, también se destacan dos reinado como Campeón Intercontinental, dos reinados como Campeón en Parejas de Raw (WWE) y cinco reinados como Campeón en Parejas de SmackDown.

Por casos como el de Big E, es que la WWE, en cada una de sus emisiones, publica un anuncio en sus programas donde advierte “no intentes esto en casa”. La lucha libre profesional es una forma de arte masiva, donde las dolorosas maniobras parecen reales, pero están diseñadas, aunque en esa caso el ex campeón sacó la peor parte.

