Presentan cargos contra cinco personas por asesinato del boxeador Macho Camacho

Tras nueve años y cuatro meses de que el puertorriqueño Héctor Macho Camacho recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y que posteriormente le causó la muerte, cinco personas fueron acusadas formalmente de asesinato.

La tarde de este miércoles nueve de marzo, el Departamento de Justicia y Policía de Puerto Rico brindaron una conferencia de prensa en la que compartieron los detalles de la radicación de cargos contra los responsables por los homicidios del boxeador y de Adrián Mojica Moreno, quien también murió el día de los hechos por el mismo atentado.

Del total de imputados, cuatro se encuentran bajo prisión. De esos, tres fueron trasladados desde Florida, Estados Unidos, donde ya cumplen penas federales, pero relacionadas a otros delitos. Uno más está en la cárcel de la isla caribeña y el quinto fue el único que sufrió un arresto mientras se encontraba en su domicilio.

“Estoy muy agradecida con todas estas personas por lo que han hecho por mi hijo. Hay justicia para mi hijo y puedo estar tranquila. Tengo el dolor porque eso no se me quitará, pero siento agradecimiento. Me consiguieron y me dieron la justicia. Esperé 10 años. No me detenía buscando la justicia para mi hijo y por fin me le han dado”, dijo María Matías, madre del ex campeón mundial.

El peleador boricua fue atacado en noviembre de 2012 mientras se encontraba dentro de un automóvil junto a Mojica Moreno en la ciudad de Bayamón, en su natal Puerto Rico. Las víctimas recibieron varios disparos de bala. Macho Camacho fue impactado en la cara y finalmente el proyectil se alojó en el hombro, causándole múltiples daños en cervicales y arterias.

Ya en el hospital, el pugilista fue diagnosticado con muerte cerebral y días después, el 24 de noviembre, finalmente falleció. Una década después y luego de la noticia, Macho Camacho Jr dijo: “Me alejé del caso porque no vi motivos dado que mi papa no regresará, pero mi abuela se metía en el cuartel buscando información, pero por fin llegamos. La Policía metió las manos como si el caso hubiese sido ayer. Esto nos da un poco de paz”.

