Quién es Nicole McPherson, la nueva pareja de Chicharito Hernández

Nicole McPherson es la nueva pareja sentimental de Javier Hernández (Foto: Instagram/@nicolemcphersn)

Luego de haber atravesado por situaciones complicadas en diversos aspectos de su vida, Javier Hernández ha demostrado una mejor situación tanto en su carrera como en el aspecto personal. Tras un exitoso debut con el LA Galaxy en la temporada 2022 de la MLS, se mostró acompañado en público con quien sería su nueva pareja sentimental. Se trata de la modelo ecuatoriana Nicole McPherson.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, ambos personajes documentaron su presencia en la alfombra morada de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, producida por HBO. En las imágenes, el futbolista mexicano agradeció a los organizadores por invitarlo, aunque no dejó pasar la ocasión para enviar un mensaje a McPherson. “Gracias por estar en mi vida”, escribió.

La mujer de 28 años cuenta con amplia popularidad y fama en Ecuador, según ha indicado la publicación Hola. Además del modelaje, ha figurado por emprender diversos negocios en su país natal, así como la promoción de un Estudio de Marca y Agencia Creativa. Su actividad constante en dicho medio le ha permitido ser embajadora de marcas reconocidas internacionalmente.

Los personajes realizaron su primera aparición en público durante una alfombra morada (Foto: Instagram/@hannafhz)

Otro de los rasgos que la han vinculado con la élite del país sudamericano se encuentra lejos del medio del modelaje. De acuerdo con la misma publicación, McPherson es nieta de la política ecuatoriana Gloria Gallardo, quien es Presidenta de la Empresa de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil.

Nicole McPherson, al igual que muchos influencers, ha dado detalles sobre su vida personal en su perfil de Instagram. Es madre soltera de un niño de cinco años, con quien mantiene una buena relación de acuerdo con las escenas que ha exhibido por medio de las publicaciones. Antes de vincularse con Chicharito Hernández, sostuvo una relación con Ruben Austin, empresario alemán con quien procreó a su primer hijo.

Javier Hernández notificó sobre el inicio de los trámites para concretar su divorcio de Sarah Kohan durante los primeros meses de 2021. Meses después, la interacción con McPherson comenzó a ser más notoria. Sin embargo, no fue sino hasta finales del mismo año cuando el futbolista mostró más señales sobre la posible relación sentimental con la modelo ecuatoriana, quien confirmó el vínculo en febrero de 2022.

Chicharito Hernández tuvo un buen arranque de campaña con el Galaxy al anotar el tanto de la victoria contra NYCFC (Foto: Instagram/@ch14_)

Desde entonces, durante sus apariciones públicas Nicole McPherson ha sido cuestionada sobre aspectos relacionados con Javier Hernández. Incluso, algunas de las preguntas han hecho mención de Sarah Kohan, modelo australiana con quien el mexicano procreó a sus dos hijos. No obstante, lejos de causar polémica, la mujer ecuatoriana ha mostrado respeto por ella y ha defendido a Chicharito de las críticas.

“Es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con lo que piensan o ven en redes. Es un gran papá. Sólo diré que es una persona maravillosa, eso es todo (...) Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo. No hay por qué comparar”, llegó a declarar para los micrófonos del programa Despierta América.

En tanto, en medio de la polémica que ha generado su ausencia de la Selección Mexicana, Javier Hernández protagonizó buenas actuaciones durante la pretemporada y el debut del LA Galaxy en la temporada 2022. Aunque la posibilidad de volver a ser tomado en cuenta por Gerardo Martino es muy baja, declaró en entrevista para Fox Sports que “voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para ser tomado en cuenta como siempre me lo enseñó mi abuelo y mi padre”.

SEGUIR LEYENDO: