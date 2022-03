Qué motivó al Canelo Álvarez para convertirse fan del Atlas

(Fotos: Instagram/@canelo/Reuters)

Luego de que el conjunto de Atlas rompiera una racha de 70 años sin haber obtenido un título en la Primera División de México, diferentes personas se convirtieron en fanáticos de la escuadra rojinegra y uno de ellos fue Saúl Canelo Álvarez.

El propio boxeador confesó que tras el campeonato que obtuvieron en el Grita México Apertura 2021 decidió convertirse en un integrante más de la afición más fiel de la Liga MX. Al término de la presentación de la pelea entre Canelo y Dmitry Bivol, el tapatío confesó la razón que lo orilló a seguir al equipo de Los Zorros.

Para el partido de vuelta de la final Atlas vs León, Eddy Reynoso y Saúl protagonizaron un emotivo mensaje a los jugadores. Desde aquella conversación con el vestidor tapatío Álvarez decidió apoyarlos, según reveló en entrevista para Zona 3.

Canelo Álvarez declaró que es fanático del Atlas (Foto: USA TODAY/Joe Camporeale)

La confesión sorprendió a algunos admirados del Canelo pues en ocasiones anteriores afirmó que no era fanático del fútbol, también llegó a señalar que sentía cierta empatía con Chivas. Pero finalmente se decantó por Atlas tras su histórica hazaña.

Y es que el discurso que compartió con los jugadores dirigidos por Diego Cocca nació de la sinceridad del Canelo, por ello sintió empatía por la escuadra y decidió que desde ese momento los apoyaría. El máximo campeón de las 168 libras comparó la final del fútbol con sus peleas, por lo que habló desde su experiencia.

“Ya soy (rojinegro). Me nació y lo dije por experiencia, porque a mí me ha cambiado la vida muchas cosas que he estado en peleas importantes o son claves en mi carrera que es nomás’ poner todo el empeño”.

(Foto: REUTERS/Fernando Carranza García)

Por otra parte señaló el significado de salir vencedor, Saúl Álvarez motivó a los jugadores a dar todo para conseguir la segunda estrella de la institución y que todos sus consejos se basaron en la experiencia del púgil.

“Ganar te cambia la vida, fueron palabras que me nacen decirlas porque las he vivido y fue lo único que les dije, que después de ganar ese campeonato les iba a cambiar su vida y que pusieran todo de ellos. Que era solamente un día más para ser campeones y que iba a cambiar”.





