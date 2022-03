Rusia anunció que irá al TAS por la suspensión que le impuso la FIFA tras la invasión a Ucrania

El seleccionado ruso no quiere quedar excluido del repechaje para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Gettyimages)

La invasión de Rusia a Ucrania sigue trayendo fuertes repercusiones en el ámbito deportivo. Hace unos días la FIFA y la UEFA oficializaron a través e un comunicado en conjunto la suspensión de los equipos rusos y de todas sus selecciones hasta nuevo aviso, confirmando la primicia que había dado Infobae. En consecuencia, por el momento no podrán participar de las competiciones internacionales vigentes, ya sea la Europa League o las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar.

El Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA ya habían adoptado sanciones preliminares tras la agresión de Rusia a su país vecino. La entidad que rige el fútbol a nivel europeo había trasladado la final de la Champions League de San Petersburgo a París. Y la organización mundial le había quitado la localía y le había prohibido la utilización del himno y la bandera. Pero en ambos casos habían advertido que, de no cesar las hostilidades, iban a tomar medidas más fuertes. Y cumplieron.

En este contexto, la Federación Rusa de Fútbol va a recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana para evitar su exclusión del Mundial de Qatar y de todas las competiciones internacionales, según anunció esa organización en las últimas mediante un comunicado que se publicó en sus redes sociales.

Rusia debía inicialmente medirse a Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de su repechaje para la Copa del Mundo. Y en caso de ganar la serie debía disputar el choque decisivo por un boleto al torneo frente a Suecia o República Checa, los otros dos aspirantes a la clasificación.

Por lo tanto, la Federación Rusa solicitará que todos los equipos nacionales masculinos y femeninos regresen a todas las competiciones y pedirá al TAS “un procedimiento acelerado” sobre su caso, ante la cercanía de la fecha inicialmente prevista para el duelo ante Polonia, que ha insistido en que no jugará contra los rusos bajo ningún pretexto.

Los responsables del fútbol ruso estiman que la FIFA y la UEFA actuaron “sin base legal” para decretar su veto y que tomaron la decisión “bajo la presión” de las federaciones de fútbol rivales, como la polaca. Lamentaron también no haber podido explicar su punto de vista ante ambas organizaciones.

El lunes, la Federación Rusa de Fútbol había denunciado ya los efectos “discriminatorios” de la decisión “para un gran número de deportistas, entrenadores, empleados de clubes o de la selección nacional”.

Sin embargo, fuentes cercanas a Infantino le habían anticipado a Infobae la medida que excluyó a los rusos de los torneos. “Si no paran la guerra, se quedarán sin Mundial”, había asegurado alguien con acceso al titular de la FIFA, que en el comunicado conjunto con la UEFA, subrayó: “El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”.

La decisión contó con el respaldo de varios de los futbolistas más famosos de la actualidad, como Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich y de la selección polaca, que debía viajar a Rusia por el repechaje. “Los futbolistas e hinchas rusos no son responsables de las decisiones de Vladimir Putin, pero no se puede hacer como si no estuviera pasando nada”, había declarado.

Otras federaciones, como Francia, ya habían hecho punta clamando por la descalificación. “El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. No me opondré a una exclusión de Rusia”, había planteado Noël Le Graët, titular de la FFF.

El Mundial será el gran evento deportivo del año y se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre en Qatar. Y hasta el momento Rusia, que fue el país anfitrión de la anterior edición en 2018, no estará presente.

"La RFU apelará ante el TAS las decisiones de la FIFA y la UEFA de retirar a las selecciones rusas de la participación en competiciones internacionales", anunció la entidad en sus redes sociales

