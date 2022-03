Una atleta realizó un estremecedor relato desde Kiev en medio de la guerra: “Estoy muriendo por dentro”

Yuliya Levchenko habló de la invasión rusa en Ucrania desde Kiev (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Ya pasó una semana desde la invasión de tropas de Rusia a territorio de Ucrania. A partir del nuevo conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo entero, ya son muchos los casos de deportistas que se han pronunciado en contra del ataque impulsado por Vladimir Putin contra el país europeo.

Desde estrellas como el tenista ruso número 1 del circuito masculino Daniil Medvédev a otros que llegaron a alistarse en el ejército de defensa ucraniano y perdieron su vida en batalla, el deporte no es ajeno al drama que atraviesa a Europa. Y en las últimas horas, una reconocida atleta de Ucrania utilizó sus redes sociales para mostrar cómo se vive la guerra desde adentro.

Yulia Levchenko, subcampeona mundial de salto en alto, contó que todavía está en Kiev mientras las tropas rusas buscan quedarse con la capital de su país. “No tengo palabras. Es el dolor y el infierno... Gracias al mundo entero, gracias a los que no callan. ¡Quiero vivir en casa! En casa, en Kiev, en Ucrania”, dijo.

“Estoy muriendo por dentro. Nuestra gente, nuestras calles se están muriendo. Estoy en Kiev y créanme, puedes ver cualquier cosa aquí”, escribió en su cuenta de Instagram. Dicha publicación estuvo acompañada por una imagen en la que ella misma marcó su postura sobre la invasión.

Levchenko es una reconocida deportista de su país. Con 24 años, logró ser subcampeona mundial de su especialidad en Londres 2017. Dos años más tarde, antes de la pandemia, repitió la posición en el torneo europeo que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia. Además, en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebraron el año pasado, la atleta del salto en alto alcanzó la final de la disciplina y finalizó en el puesto 8° con un salto de 1.96 metros.

“El 24 de febrero, Rusia nos atacó. Y ahora nuestra vida no es la misma de siempre. ¡Amo Ucrania! Me encanta la gente, creo en nuestro país. Creo en el poder del mundo entero. Lo que está pasando ahora es la mayor estupidez. En este siglo, ir a la guerra contra las personas. ¿Cómo nos pueden matar? Si morimos yo y mi familia, la sangre estará en sus manos”, analizó la deportista de 24 años.

Para finalizar en su exposición, Levchenko apuntó contra Putin y dejó una dura frase contra el presidente ruso. “Esto sucede cuando una persona piensa que es un Dios todopoderoso. Cuando se volvió loco. En eso se ha convertido Putin”.

Al igual que sucedió con la deportista del atletismo ucraniano, otros atletas también se pronunciaron sobre el conflicto bélico. En el caso de los hombres, muchos de ellos además se enlistaron en las milicias de su país para sumarse a las fuerzas que intentan contener la invasión de Rusia. Uno de los casos más emblemáticos se dio con el del campeón mundial de boxeo Oleksandr Usyk, quien viene de tener una resonante actuación, pero decidió dejar su carrera de lado para defender su patria.

El pugilista de 35 años está refugiado en un sótano de Kiev con la conciencia de saber que podría perder la vida en la lucha por la independencia de Ucrania: “Si van a querer quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo. Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción”, dijo.

