Ácida burla del ex presidente del fútbol chileno a Marcelo Bielsa tras su despido del Leeds United

El despido de Marcelo Bielsa del Leeds United provocó una catarata de mensajes a favor del enternador argentino. Sin embargo, también generó que un dirigente importante del fútbol chileno, con quien mantuvo diferencias en su paso como técnico de la selección, se burlara del argentino. Se trata de Jorge Segovia, ex presidente de la ANFP, quien publicó una ácida ironía en su cuenta de Twitter.

“¿Le volvieron a despedir? es difícil seguirle porque le ocurre a cada rato”, fue el mensaje del dirigente en respuesta a un usuario de las redes sociales, que había escrito “Don Jorge Segovia, Marcelo Bielsa esta libre... así por ser...”.

La realidad es que la relación entre Jorge Segovia y Marcelo Bielsa no terminó de la mejor manera cuando el Loco dirigió a la selección de Chile. El dirigente asumió al frente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tras el Mundial de Sudáfrica 2010 y desde entonces hubo varios cortocircuitos con el entrenador.

En claro desacuerdo con los manejos que tenía en la ANFP el empresario, que actualmente es dueño del club Unión Española, Marcelo Bielsa terminó dando un paso al costado, impulsado también por la llegada a la directiva de la ANFP de Sergio Jadue. “No puedo trabajar en común con el señor Segovia, es imposible”, declaró el argentino previo a las elecciones de la ANFP en noviembre de 2010.

Y luego, Bielsa argumentó: “Quien no respeta los procesos democráticos es un fascista. Si en mi exposición corro el riesgo de convertirme yo en un fascista, debo tener mucho cuidado con lo que digo (...). El corazón del fútbol es la gente y Segovia dice que la opinión de la gente no importa, que ellos no votan, que los que lo hacen son los presidentes. Entonces, me pregunto: ¿Es de verdad democrático quien no toma en cuenta a quienes son el sustento del fútbol?”.

Como contrapartida, Segovia no se quedó atrás y, mientras buscaba a su sustituto, reconoció que debía encontrar a un entrenador que le brindara triunfos reales y no morales a Chile. “Se habla del trabajo de Bielsa, pero qué ganó Bielsa, nada”, disparó. La herida nunca sanó. De hecho, tras la salida de Jorge Sampaoli en 2016, Chile tentó al Loco con volver a dirigir a la Roja, pero el rosarino rechazó el ofrecimiento.

Por lo pronto, a 24 horas del despido, Leeds United anunció a su reemplazante. Se trata del entrenador estadounidense Jesse Marsch, de 48 años, quien intentará recuperar a un equipo que se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso de la Premier League.

Jesse Marsch, nuevo entrenador del Leeds United (@LUFC)

“Marsch, ex mediocampista internacional de Estados Unidos, jugó anteriormente para D.C. United, Chicago Fire y Chivas USA en la Major League Soccer (MLS). Después de su retiro se convirtió en asistente de la selección nacional estadounidense, antes de ser nombrado como el primer entrenador en jefe de Montreal Impact, también de la MLS, en 2012″, fue parte del texto de presentación del club inglés.

“Tres años más tarde fue nombrado jefe de los New York Red Bulls y los llevó al MLS Supporters’ Shield (campeonato) y también fue nombrado Entrenador del Año de la MLS 2015. En 2018, dejó a los New York Red Bulls como el entrenador con más victorias en la historia del club y se unió al RB Leipzig, de la Bundesliga alemana, como asistente de Ralf Rangnick”, agregaron.

“Antes de la temporada 2019/20 fue nombrado entrenador en jefe del club hermano Red Bull Salzburg y tuvo un gran éxito, ganando la Bundesliga y la Copa de Austria en temporadas consecutivas. Esto lo llevó a regresar al RB Leipzig como entrenador en jefe el verano pasado, que fue su puesto más reciente antes de separarse en diciembre”, completó la presentación descriptiva Leeds United.

El nuevo entrenador se refirió a Bielsa, y lo hizo en términos laudatorios. “Mi respeto y admiración por Marcelo Bielsa son enormes. Cuando fui asistente en la selección de Estados Unidos nuestro primer partido fue contra el Chile que él dirigía. Seguí su carrera y vi a lo lejos lo que hizo. Sin dudas es un héroe aquí. La forma en que ayudó a transformar al Leeds United en un equipo de la Premier League es sorprendente”.

“Sentó unas bases increíbles y ahora tomo la posta y trataré de llevar al equipo a otro capítulo importante de su historia. Porque una de las cosas que me encantan es su compromiso. Por muy difíciles que hayan sido los partidos, luchó hasta el final, lo dio todo en cada momento. Como entrenador me identifico con un equipo que tiene corazón, pasión y que juega por los demás con todo lo que tiene”, expresó Marsch.

Y concluyó: “Mi estilo de juego encaja con lo que se hizo aquí en los últimos tres años y medio”. Suceder a Bielsa, dentro y fuera de la cancha, no será sencillo para el estadounidense.

