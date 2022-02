José Ramón Fernández tundió las sanciones de la FIFA a Rusia: “Muy tímidas”

José Ramón Fernández pidió que Rusia sea expulsado de Qatar 2022 (Foto: Instagram/@joseramonfernandeza)

La invasión de Rusia a Ucrania ha traído una serie de complicaciones en diferentes aspectos en las relaciones políticas, económicas y sociales del mundo. El deporte no ha sido la excepción, así que en cuanto al fútbol internacional, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) ya tomó acciones contra Rusia y lo sancionó con una serie de restricciones para seguir compitiendo en los torneos en los que está inscrito.

Entre las acciones destaca que Rusia no podrá competir con su bandera del país y con su himno nacional. Al menos hasta que termine con la invasión bélica que desató un conflicto con Ucrania.

Ante tales sanciones, José Ramón Fernández, analista deportivo de ESPN, tundió la decisión de la FIFA sobre las limitaciones que tiene Rusia para competir en torneos. Para Joserra la FIFA debería de ser más contundente con los castigos, por lo que calificó de “tímidas” las decisiones de la Federación Internacional de fútbol en relación al conflicto que empezó el país ruso.

Foto de archivo del logo de la FIFA en su sede en Zurich Nov 18, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann

A través de su cuenta de Twitter, el especialista deportivo argumentó que Rusia debería de ser expulsado del Mundial de Qatar 2022, evento que se llevará a cabo en noviembre del año en curso. Joserra arremetió contra los castigos vigentes e incluso pidió que se les impidiera seguir concursando en los torneos europeos para los siguientes dos años debido a la gravedad del problema.

Desde la perspectiva de Joserra, la decisión responde a intereses comerciales del fútbol, por ello no se expulsó a Rusia de Qatar 2022.

“Me parecen sanciones al estilo FIFA, muy tímidas, siempre el negocio por delante. Deberían expulsarlos del Mundial y de todas las competencias europeas, por lo menos dos años, y echarle un ojo a EE UU cuando se mete a guerras que no lo llaman”, redactó en su perfil verificado.

José Ramón Fernández tundió a la FIFA por su reacción a la invasión de Rusia a Ucrania (Foto: Twitter/@joserra_espn)

Poco antes de compartir su molestia, el comentarista experimentado periodista compartió con sus seguidores en redes las tres sanciones que interpuso primeramente la Federación Internacional de Fútbol:

“La #FIFA se solidariza con Ucrania y pone sanciones al fútbol ruso: 1) El equipo ruso no podrá jugar partidos de la FIFA en Rusia. 2) La Selección se llamará “Unión de Fútbol de Rusia” y no usará el nombre de su país tal cual. 3) No podrán hacer uso de su bandera ni del himno ruso”.

Y es que luego de que la FIFA mostrara su preocupación y condenara el uso de violencia, se reunió con el Comité Olímpico Internacional (COI) para dialogar sobre la postura que tomarían en relación a la invasión rusa a Ucrania.

El comentarista experimentado periodista compartió con sus seguidores en redes las tres sanciones que interpuso primeramente la Federación Internacional de Fútbol (Foto: Twitter/@joserra_espn)

A través de un comunicado oficial emitió las acciones en contra de la Selección de Rusia y condenó los actos violetos que ordenó Vladímir Putin.

“La FIFA vuelve a pedir que se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo. La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación Ucraniana de Fútbol y miembros de la comunidad ucraniana de fútbol que han estado solicitando apoyo para abandonar el país mientras persista el conflicto actual”.

El equipo ruso deberá de acatarse a las siguientes normas impuestas de la FIFA, sin embargo, está latente la opción de se les expulse definitivamente del Mundial 2022.

La UEFA también tomó acciones en contra de Rusia (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

* No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos “en casa” se jugarán en territorio neutral y sin espectadores.

* La asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de “Unión de Fútbol de Rusia (RFU)” y no “Rusia”.

* No se usará la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia

