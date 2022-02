La Federación Internacional de Judo suspendió a Vladimir Putin como presidente honorario

Vladimir Putin durante una práctica de judo en Rusia. Foto: REUTERS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue suspendido como presidente honorario de la Federación Internacional de Judo (IJF, por sus siglas en inglés) tras la invasión lanzada contra Ucrania, según informó la entidad deportiva.

“Debido al conflicto que hay en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anunció la suspensión del estatuto de Vladimir Putin como presidente honorario y embajador internacional de la Federación de Judo”, indicó la federación a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales de las redes sociales.

Judoca consumado -es octavo dan, uno de los rangos más altos de la disciplina-, el mandatario ruso hace gala de su carácter deportivo y ha promovido a menudo un estilo de vida saludable. Su imagen contrasta fuertemente con la de su predecesor Boris Yeltsin.

El conflicto bélico podría dejar otras consecuencias negativas en el estado ruso. “La invasión a Ucrania podría llevar a su destierro del deporte mundial y marcar una “ruptura” en la postura apolítica de las instituciones deportivas mundiales”, señaló el geopolitólogo Lukas Aubin en una entrevista brindada a la agencia de noticias AFP.

“Hasta ahora ya hemos visto instituciones deportivas tomar decisiones contra ciertos países. Pero en general estas instituciones eran fuertes con países débiles, y débiles con países fuertes. Y ahora, tenemos la sensación de que el momento es demasiado grave para que las instituciones deportivas digan bueno, realmente no podemos hacerlo porque es Rusia, Gazprom financia la Liga de Campeones, etc. Tengo la sensación de que estamos en un punto de ruptura y que las medidas que seguirán serán inéditas”, argumentó el especialista.

En el cuarto día de la ofensiva en Ucrania lanzada por Putin, continuaba la batalla por controlar a Kiev. El sábado, las potencias occidentales anunciaron nuevas sanciones para aislar a Rusia de los mercados mundiales, entre ellas la de excluir a bancos rusos del sistema de conexión interbancaria Swift.

En tanto, en Jarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, se registró una explosión en un gasoducto tras un ataque ruso. Aún no está claro qué tan importante es el gasoducto ni si la explosión podría provocar una interrupción del suministro fuera de la ciudad o del país, indicó The Guardian. La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo que las fuerzas rusas aún no pudieron tomar la ciudad que cuenta con 1,5 millones de habitantes y está ubicado a 40 kilómetros de la frontera rusa.

Por su parte, en las últimas horas un depósito de combustible se prendió fuego en una base aérea de la ciudad de Vasylkiv, ubicada unos 30 kilómetros al sur de Kiev, después de un ataque ruso. Previamente se habían escuchado dos fuertes explosiones, que se llegaron a ver desde Kiev. La intendenta de la ciudad, Natalia Balasynovych, publicó un mensaje en Facebook para los residentes: ”Pueden ver lo que está pasando, pueden ver el fuego, lamentablemente es el depósito de petróleo en la aldea de Kriachky. El enemigo quiere destruir todo alrededor, pero no tendrá éxito. Han visto que durante el día hubo un fuerte bombardeo de misiles balísticos. Nuestra base aérea también fue bombardeada, pero es nuestra, está bajo control de Ucrania”.

La invasión rusa a Ucrania sigue teniendo importantes consecuencias en el deporte profesional, con competiciones canceladas, rechazos a medirse a Rusia, deportistas declarados ‘personas non gratas’ y patrocinios en el aire.

