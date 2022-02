Germán Pezzela relató cómo vivió los penales de Dibu Martínez contra Colombia: “Nosotros le preguntamos: ¿qué te pasaba por la cabeza?”

Emiliano mira fijamente a Borja después de que le convierta el penal. Minutos más tarde, Argentina pasaría a la final (Foto: AFP)

Uno de los capítulos culmines en la selección argentina liderada por Lionel Scaloni fue la victoria por penales frente a Colombia en la semifinal de la Copa América 2021 en la que la figura de Emiliano Martínez saltó al estrellato por su actuación en la definición. Sus conversaciones con los pateadores cafeteros se volvieron virales en las redes sociales y hasta en la actualidad sus frases se siguen utilizando en diversas situaciones. Germán Pezzella, uno de los jugadores presentes en aquella noche, contó cómo vivió en primera persona la experiencia.

En el estadio Mané Garrincha de Brasilia totalmente vacío por las reglamentaciones sanitarias, el actual central del Real Betis relató su perspectiva. “Nosotros estábamos en la mitad de cancha y al no haber gente en una tanda de penales era todo silencio. Y se escuchaba algo pero no se oía con claridad. Lo que más se escuchó fue el ‘te como, te como hermano’. Eso sí se escuchó. Pero el resto se escuchaba que él hablaba pero no se escuchaba con claridad. Y nosotros en ese momento estábamos con los nervios de los penales, con toda la euforia y mucho no entendimos ni le dimos importancia”, explicó en el podcast La Selecta.

Y agregó sobre su reacción cuando escucharon lo que dijo luego de acceder a la final frente a Brasil: “Apenas terminó el partido, entramos al vestuario y unos de los chicos puso el video en el que la cámara de atrás del arco captaba lo que él decía nos moríamos porque no lo podíamos creer. Nosotros mismos le preguntamos: ¿qué te pasaba por la cabeza? Y es lo que te digo, él es así. Capaz te viene de otra persona y decís que es imposible y viene el Dibu y es así. Puede salir con cualquier cosa, en cualquier momento”.

Montiel y Neymar fue dos de los puntos más altos en rendimiento desde la mirada de Pezzella (Foto: Reuters)

Ya compañero de varias concentraciones de manera consecutiva, Germán se animó a describir como “loco” al arquero de la Selección. “Él en los penales se sintió con esa confianza, con la personalidad de decir: ‘bueno, tengo que hacer algo más’. Lo hizo, le salió bien y pudimos disfrutar. Pero es lo que te digo, si al Dibu le haces una radiografía de él lo poder ver en su plenitud”, agregó sobre la personalidad del golero.

Además, se detuvo a recordar aquella final en el estadio Maracaná y resaltó el nivel de dos futbolistas en específico. “El otro día estábamos comiendo un asado con Guido Rodríguez, Cachete, con el Huevo que están todos acá en España y hablábamos de la final. Y lo empezamos a molestar a Montiel que es todo tímido y callado con que se había comido a Neymar. Empezamos a hablar del partido y nos acordamos de Ney en el segundo tiempo. Individualmente hablando fue espectacular. Hubo un momento en el que no le podíamos sacar la pelota. Uno, dos, tres y palazo para bajarlo. Yo que lo veía de afuera y entré a 20 del final pensé ‘ahora le voy a tener que pegar yo’. Tuvo un nivel altísimo”.

