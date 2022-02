Diego junior, sin concesiones: lo único que hacía sufrir a Maradona, el gran error del entorno y la familia, y la furia contra los que lo criticaban

Maradona y Diego junior, en el partido por la paz organizado por el Papa Francisco, en 2016 (Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

En el umbral de un partido especial entre Napoli y Barcelona, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League, Diego junior, hijo del legendario Maradona (que supo defender la casaca de las dos instituciones) le dio una profunda entrevista al diario As, en la que no esquivó ningún tema sensible: desde su relación con su padre, la polémica por el entorno del campeón del mundo con la selección argentina, y las decisiones que pudieron haberlo ayudado a evitar su desenlace fatal, en noviembre de 2020. “El mejor jugador después de él no puede ni limpiarle los botines”, sentenció, entre las frases más destacadas.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE DIEGO JUNIOR

Su ídolo más allá de Maradona

“ Pablo Aimar, mi grande ídolo . Bueno, sacando a mi viejo, obviamente. La verdad es que soy simpatizante de los equipos que entrena Guardiola porque me gusta cómo entrena Guardiola. Pero mis equipos son el Nápoles o River”.

En qué lo perjudicó llevar el apellido Maradona

“Yo hubiese vivido mi vida normalmente, como la vivo, aunque mi apellido hubiese sido Esposito. Me crié aquí con este apellido, y nunca fue un problema para mí. Una ventaja seguro que no fue, todo lo contrario. Pero a mí no me cambia apellidarme Maradona o de otra manera. Yo las cosas las tuve que ganar dos veces en vez de una ”.

Por qué no llegó a destacarse como jugador profesional

“La verdad es que yo sabía jugar al fútbol, pero no alcanza con saber jugar al fútbol. Yo tuve momentos muy complicados en mi vida con 15 o 16 años, en el momento en el que tienes que dar todo para el fútbol. Yo no di todo en ese momento y perdí las oportunidades que tuve. ¿Que pasó? Muchas cosas. Tal vez me equivoqué... No podemos volver atrás. Estoy contento con lo que tuve...”.

Su furia contra los que criticaban a Diego como entrenador

“Él era un gran motivador y entendía de fútbol. Sabía leer los partidos. En eso, me enseñó mucho sobre la relación con los jugadores. Al final, un montón de gente habló de él no como un buen entrenador. Pero donde fue, lo hizo bien. En el Mundial de 2010, Argentina jugó bien. Alemania en ese momento era superior. Fue a Dorados y jugó dos finales con un equipo normal. Y lo agarró en zona de descanso. A Gimnasia lo salvó, y nadie quería coger ese equipo. Y él lo cogió. Con Al Wasl también lo hizo bien. Con el Fujairah, estuvieron a punto de ascender con un equipo en el que el portero era un bombero de profesión. Lo hizo bien. Lo que pasa es que el deporte más lindo de este mundo cuando mi viejo estaba vivo era pegarle a él. Y esto me molestaba mucho. Sobre todo, de gente que no sabía ni qué era la pelota ”.

“Su mejor talento como entrenador, la relación con los jugadores. Tenía una relación bárbara. Hizo muchas cosas por sus jugadores. Yo no he estado con ningún jugador que estuviese a sus órdenes que hable mal de él. Nadie. Con algunos jugadores de Gimnasia todavía hablo y me dicen que lo extrañan y que lo querrían tener como técnico. Como persona, tenía un corazón muy grande, demasiado. Era muy buena persona. Demasiado bueno. Por eso se aprovecharon de él . Era todo lo contrario a lo que salía afuera”.

Diego es técnico del Napoli United, de la Eccelenza italiana, y conduce un programa radial (IG: @diegomaradonajunior)

El gran error de su entorno y la familia del Diez

“ Para mí, el momento en el que nos equivocamos es cuando se fue de Dubai. Él en Dubai vivía una vida maravillosa. Vivía tranquilo, nadie le rompía las pelotas . Quizá nosotros nos equivocamos. Vamos, yo no tengo ninguna culpa. Pero igual tuvimos que estar más firmes en que se quedase allí. Pero ya pasó. pero tampoco es muy importante hablar de algo que ya pasó”.

Lo único que hacía sufrir a Maradona

” La única cosa que me hacía sufrir de mi viejo es que no sabía elegir los amigos . Eso es verdad. Yo hablaba mucho con él cuando estaba a solas con él. Eso mucha gente no lo sabe, pero muchas veces no le dejaban solo. Siempre había alguien que escuchaba para hablar. Pero sí se lo dije. Yo estoy tranquilo porque le dije las personas que me gustaban y que no me gustaban . Pero lo respetaba profundamente porque la vida era suya y la elegía él. Yo no era nadie para elegir su vida. Como no me gusta que me elijan la vida a mí, no elijo la de nadie”.

