Tras haber sido deportado en Australia, Novak Djokovic volverá a escena en Dubai: hora y TV

Novak Djokovic volverá a disputar un torneo tras lo sucedido en Australia (Reuters)

Tras lo sucedido en Australia y después de la división social generada en su entorno, Novak Djokovic regresa a la competición, en el torneo de Dubái, en el que puede participar a pesar de no estar vacunado.

El balcánico entrará en acción en este 2022. Saltará a la pista para disputar un torneo que ha ganado cinco veces, la última hace dos cursos. El italiano Lorenzo Mussetti, una de las esperanzas de futuro en el circuito, será su primer adversario.

“Estoy entusiasmado por regresar y jugar aquí. Sabiendo que vendría a Dubái, tenía algo en lo que trabajar, tenía un objetivo. Así que ahora que estoy aquí, puedo decir que estoy preparado y entusiasmado con la idea de jugar de nuevo en el circuito”, declaró Djokovic en una rueda de prensa con los medios locales.

Nole llegó a Dubái sin problema alguno de acceso. No hay exigencias de vacunación en los Emiratos Árabes donde basta con presentar un resultado PCR negativo setenta y dos horas antes del viaje. No habrá debate por tanto para que el serbio poseedor de veinte grandes títulos salte a la pista a agrandar su historial y a iniciar el recorrido por un curso que arrancó de mala manera para sus intereses.

El serbio abrirá el raquetero para formar parte de un ATP 500 tras haber pasado por alto el primer Grand Slam del curso y en medio de las especulaciones sobre las posibilidades de acceso al resto de torneos por las exigencias del Covid.

Djokovic, que no juega desde las semifinales de la Copa Davis a principios de diciembre, volverá para medirse con el italiano Lorenzo Musetti en la primera ronda de Dubai. El transalpino es uno de los referentes de la conocida como Next Gen. Invitado por el torneo, el tenista de 19 años, fue cuartofinalista en Róterdam y en Pune y no superó la primera ronda del Abierto de Australia batido por el local Alex de Miñaur.

El todavía número uno del mundo ya sabe cómo se las gasta el transalpino con el que se topó en Roland Garros del pasado año en octavos. Mussetti acabó por abandonar después de ganar las dos primeras mangas y tras ver como el serbio protagonizó una contundente remontada para forzar el quinto set que el italiano, agotado, desechó jugar.

Así las cosas y a expensas de las normas, Nole empezará su particular temporada con el número uno en el aire. El ruso Daniil Medvedev, finalista en Australia, está al acecho. Por primera vez desde el 2004, con el estadounidense Andy Roddick, la cima del ránking ha sido siempre cosa del Big four: Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic y Andy Murray. Pero el moscovita puede acabar con esto y ocupar el lugar el lunes 28 de febrero.

Si Medvedev gana en Acapulco, donde se encontrará con Nadal, será el número uno aunque Nole gane en Dubái. El tenista de Belgrado ha sido el mejor durante 360 semanas aunque en momentos diferentes. Y consecutivamente no ha caído de la cima desde el 3 de febrero del 2020.





HORA: 16:30 GMT (13:30 ARG-URU-CHI / 12:30 PAR-VEN-BOl / 11:30 COL-PER-ECU-MEX)

TV: Star+





SEGUIR LEYENDO

(Con información de EFE)