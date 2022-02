Los elogios a Del Potro: el gesto de Nalbandian, el mensaje de Djokovic y el posteo más emotivo de un tenista estadounidense

Juan Martín del Potro se despidió en una jornada emotiva del Argentina Open (Foto: Franco Fafasuli)

Juan Martín del Potro ensayó una especie de despedida en el Argentina Open en una jornada que estuvo plagada de emoción. Las lágrimas del tandilense a lo largo del evento que concluyó con un triunfo de Federico Delbonis rompieron la pantalla y llegaron a todas partes del mundo. Las imágenes tocaron el corazón de varios de sus colegas que decidieron enviarle diferentes mensajes para elogiar su legado.

Novak Djokovic fue uno de los primeros en aparecer en el mundo virtual para celebrar lo hecho por su rival y amigo: “Gracias Del Potro por todas las emociones. Eres muy grande”, escribió en una storie en su perfil de Instagram.

Ese mismo canal eligió David Nalbandian, otra de las glorias del tenis nacional que en algún momento vivió ciertas rispideces con el tandilense que el paso del tiempo supo limar. “¡Grande Delpo! ¡Merecido reconocimiento y lo mejor para lo que venga!”, firmó el hombre que supo ser 3 del mundo y que enfrentó en cuatro oportunidades a la Torre entre 2007 y 2008, con tres victorias para el de Unquillo.

Si bien los mensajes se replicaron, hubo un posteo en particular que emocionó hasta al propio Delpo. Frances Tiafoe, actual 33 del mundo, escribió: “Hombre, esto es una locura. Realmente espero que este no sea tu último partido. Pero si lo es, quiero decir gracias. Fuiste mi jugador favorito mientras crecía. Recuerdo haberte visto en el ATP de Washington de niño. Fuiste el primer profesional en firmarme una pelota. Después de eso, fui un mega fan. Recuerdo haberle dicho a mi entrenador que este chico iba a ganar el US Open algún día y lo hiciste. Lloré en 09 cuando lo hiciste. Sueno como un fanático completo en este momento porque lo soy. Lo que pasaste en tu carrera y lo que hiciste es notable. Eres un salón de la fama. Leyenda viviente. No tengo nada más que amor y respeto por ti, hombre. Camina con la cabeza en alto para siempre hombre, dejaste una gran huella en este juego”.

Delpo, de perfil bajo durante las horas posteriores a su último partido, se mostró conmovido y le respondió al norteamericano de 24 años que enfrentó en tres ocasiones: “Realmente aprecio tus palabras. Espero verte pronto de nuevo”.

Otro de los Next Gen que no escondió su fanatismo por Del Potro fue el griego Stéfanos Tsitsipás. “Es una situación trágica, y debo reconocer que me sorprende la energía y la pasión que ha puesto para seguir jugando. Siempre fue un jugador que admiré y realmente disfruté viéndolo. Aprendí mucho de su juego”, dijo en declaraciones que replicó el medio francés We Love Tenis. “Del Potro siempre ha sido mi tenista favorito, junto con Federer. Crecí viéndolo jugar, y ahora lamento mucho verlo anunciar su retiro entre lágrimas. Ha tenido un gran impacto tanto en mi carrera y en todo el mundo del tenis”, agregó el 4 del mundo según compartió ESPN.

Entre los mensajes destacados desde su propio país estuvo el de Pico Monaco: “Juntos pasamos por muchos momentos muy buenos y otros talvez no tanto, hoy estoy triste porque sé lo que amas este deporte, te deseo lo mejor en todo lo que viene! Esto sigue. Dejas un legado inmenso! Arriba Tandil”.

El posteo de Djokovic dedicado a Delpo

El mensaje de Pico Mónaco

El norteamericano Frances Tiafoe le dedicó un emotivo posteo a su ídolo

David Nalbandian también dijo presente entre los saludos a Delpo





