LeBron James habló sobre el abrazo con Michael Jordan y reveló: “No estaría aquí sin su inspiración”

Las dos leyendas de la NBA se abrazaron en el medio tiempo del All Star Game

LeBron James logró el domingo su quinta victoria como capitán en el All Star Game de la NBA, iluminado esta vez por Steph Curry, elegido como MVP con 50 puntos y 16 triples. El equipo capitaneado por la figura de Los Ángeles Lakers se impuso por un ajustado 163-160 al de Kevin Durant, que no pudo jugar por lesión, en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, Ohio, donde King James jugó 11 temporadas y brindó a los Cavaliers su único anillo de campeón.

En el medio tiempo, la liga homenajeó a los 75 mejores basquetbolistas de todos los tiempos, que habían sido seleccionados en octubre pasado. La gran mayoría de ellos viajó hasta allí para ser parte de la fiesta y recibir el cariño del público. Como era de esperarse, Michael Jordan estuvo entre los presentes y fue uno de los más aplaudidos, además de haber sido él el último que pisó el escenario.

La NBA vivió así un reencuentro espectacular entre sus máximas figuras de su historia que tuvieron unos minutos para saludarse y charlar. Fueron justamente Jordan y LeBron los protagonistas de un abrazo que se viralizó, en medio del debate sobre cuál de los dos ha sido mejor en la cancha.

El abrazo entre LeBron James y Michael Jordan (USA TODAY Sports)

Al término del partido, el actual jugador de los Lakers explicó por qué fue tan cariñoso el saludo entre ambos: “Estrechar la mano del hombre que me inspiró toda mi infancia... no tuve mucho diálogo con él en mis 19 años en la liga, pero no estaría aquí sin la inspiración de MJ. Siempre quise ser como él, desde pequeño. Es loco que el tiro ganador de esta noche fue un Fadeaway, inspirado por MJ. La forma en la que usó sus zapatillas, su uniforme, hasta incluso alguno de los autos que condujo fueron una gran inspiración para mí. No quería desperdiciar esa oportunidad porque no estamos en el mismo lugar muy seguido. Y tampoco me ha pasado seguido en mi carrera y significó mucho para mí”.

Fue el 18º All-Star de la carrera del alero pero el primero en Cleveland, a solo 60 kilómetros de su natal Akron. “No podría haber soñado lograr la canasta ganadora del Juego de las Estrellas cerca de donde crecí y donde lo veía con mis amigos”, dijo el ex campeón con los Cavaliers, quien terminó con 24 puntos y ha salido vencedor de todas las ediciones del Juego de las Estrellas desde que la NBA eliminó en 2018 el formato en el que dividía los equipos por conferencias.

El público de Cleveland tuvo el privilegio de ver así a decenas de estrellas, algunas de las cuales siguen activas, reunidas en un escenario montado en el centro del estadio. Los más aplaudidos fueron el difunto Kobe Bryant, el gran ídolo de la ciudad y actual figura de la liga, LeBron James, y el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan. También hubo grandes ovaciones para Larry Bird, quien no estuvo presente, Magic Johnson, Shaquille O’Neal y Denis Rodman, el único que rompió con los looks y lució gorra, buzo y lentes de sol.

