Julio César Chávez Jr. denunció cuentas falsas en redes y advirtió a sus fans

(Foto: Instagram/@jcchavezjr)

En la actualidad las redes sociales se convirtieron en un espacio para compartir detalles de la vida privada y conocer de diferentes celebridades públicas, tal es el caso de Julio César Chávez Jr., quien suele compartir diferentes publicaciones con sus seguidores.

Sin embargo, recientemente denunció perfiles falsos que se hacen pasar por Chávez Jr. y que cobran una cantidad de dinero por mandar saludos. A través de una historia temporal en su perfil verificado de Instagram, el boxeador mostró su molestia y pidió a sus fans no ser tan confiados de cuentas en las que él no salga.

Su enojo fue mayor ya que se dirigió a sus seguidores con palabras altisonantes para recalcar que él no cobra por saludar a sus seguidores y pidió a sus fans de no seguir esa cuenta cuando en su usuario verificado él sí aparece en publicaciones constantes.

Chávez Jr. compartió en su cuenta verificada que alguien estaba usando su nombre para un perfil falso (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

“No sean p**dejos, me dicen que cobraron USD 30 por un saludo ¿en qué cuenta? ¿en esta cuenta?, no. No sean p**dejos, es otra cuenta falsa, no sé ¿por qué ch**gados andan en otra p*ta cuenta?, es por p**dejos”.

Chávez Jr. compartió con su público una manera eficiente de comprobar las cuentas para no caer en perfiles falsos y explicó que su perfil está verificado con los lineamientos de Instagram: “Yo tengo la flechita azulita cuando es oficial y el otro no, no sean p**dejos”, dijo.

También aclaró que no cuenta con otro tipo de usuario con el nombre de “Julio César Chávez Carrasco” o “Julio César Chávez Junior” en las distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat o algún tipo de fan page que no sea verificada u oficial. Incluso señaló que si alguien está copiando sus publicaciones no se trata de él, sino de alguien más.

“No tengo ningún Facebook, no tengo ningún Instagram, ninguno en Snapchat, no tengo nada. Si están usando mis cosas, son otras personas”.

Sin perder la línea polémica que caracteriza al Junior dio pistas de quién podría estar manipulando otras cuentas para sacar provecho. Contó que anteriormente tuvo otros perfiles en redes sociales, pero que dejó de usar y que su ex pareja tenía conocimiento de ellas, por lo que apuntó: “Mis redes, la ex mujer que tenía ella las tiene, de ahí ella está chateando desde hace varios meses”.

El ex campeón del CMB enfatizó en que él no cobra por algún tipo de saludos y reveló que el usuario que lo está haciendo usa Instagram, por lo que volvió a advertir a sus seguidores para que no caigan en la estafa.

“Esta que les digo de Instagram que manda saludos no es mi cuenta, yo tengo la flechita azul donde dice que es oficial la cuenta. Así que no se enreden, yo no cobro por saludos, yo saludo a todos; fíjense en la flechita, no sean p**dejos”.





