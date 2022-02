Nicolás Benedetti dijo por qué pidió salir del América

Nicolás Benedetti dio los motivos por los que pidió salir del América (Foto: José Méndez/EFE)

Nicolás Benedetti, uno de los jugadores con mayor expectativa sobre sí cuando llegó al Club América, se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos futbolísticos con la camiseta de los Cañoneros de Mazatlán. Su breve estancia con el equipo porteño ha sido catalogada con mejores adjetivos que los tres años que vivió en Coapa. Ante ello, el delantero confesó haber sido él quien pidió abandonar la Ciudad de México por un motivo en especial.

Los rumores sobre su salida de las Águilas comenzaron a difundirse en vísperas de arrancar el torneo Grita México Apertura 2021. Sin embargo, el fichaje no se consolidó sino hasta el siguiente semestre. En ese sentido, el Poeta aseguró que “se habló con toda la gente del América, también fue decisión mía, llegamos a un acuerdo. Consideramos que era lo mejor. Necesitaba otros aires. Llegué a esta gran institución y estoy muy contento acá”, declaró ante los micrófonos de TUDN.

El cambio de institución fue benéfico para El Poeta. A diferencia de su paso por Coapa, donde, a lo largo de seis torneos, pisó la cancha en 29 ocasiones y firmó 4 anotaciones, bajo la dirección de Beñat San José ha sido delantero titular en cuatro cotejos. Si bien le costó trabajo reencontrarse con el gol, en la jornada 4 y 5 consiguió anotar de manera consecutiva, por lo que su estadística ya contempla un par de dianas.

El Poeta ya registra dos anotaciones en partidos consecutivos con los Cañoneros de Mazatlán (Foto: Captura de pantalla/ESPN)

Uno de los motivos que lo llevaron a alejarse durante una gran cantidad de encuentros con los azulcremas fueron las lesiones. Aunque era uno de los hombres de confianza durante la dirección de Miguel Piojo Herrera, el estado físico del colombiano fue determinante para que Santiago Solari pusiera en entredicho su titularidad y, a la postre, su continuidad con el equipo. A pesar de ello, consideró estar en su mejor momento físico de los últimos años.

“Me siento bien físicamente. He venido creciendo. No había tenido muchos minutos el año pasado, necesitaba el ritmo. Acompañado por el cuerpo técnico, ellos me han hecho saber que me quieren llevar de menos a más y lo entiendo perfectamente”, declaró sobre el trato que ha recibido en la nueva institución.

