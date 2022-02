Benzema defendió a Messi de las críticas por su falta de gol en el PSG

Benzema fue convoncado para el partido, pero no es seguro que vaya a saltar al campo de juego para enfrentar al PSG (Reuters)

Este lunes Karim Benzema brindó una conferencia de prensa en la previa del enfrentamiento entre el Real Madrid y el París Saint-Germain (PSG) por la idea de los octavos de final de la Champions League. El delantero francés, que entró en la lista de convocados aunque aún es duda para el encuentro porque se recupera de una lesión, se refirió a Lionel Messi.

“No voy a hablar de Messi porque es un jugador extraordinario. He jugado muchos partidos contra el Barcelona con él. Si hablamos de Messi hay que hablar de fútbol, porque las dos cosas van de la mano”, señaló el francés, que fue consultado por el rendimiento del argentino en su nuevo equipo. “En Francia los fans esperan más goles, pero lo que Messi hace en la cancha es excepcional”. Es que desde su llegada al PSG, Leo ha marcado apenas 7 tantos en 20 presentaciones, una cifra baja en comparación con sus estadísticas en el cuadro catalán.

Con respecto a su estado físico, fue sincero: “Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y ver si puedo jugar el partido. Me siento bien, pero necesito más sensaciones en el campo”. El exjugador del Lyon declaró también que no supone nada especial por jugar un partido tan importante en su país: “Es un partido de Champions, no es especial por ser en Francia. Me siento bien cuando estoy con la selección, hoy estoy con mi club”.

Messi y Benzema han disputado varios clásicos de España

Por su parte, el entrenador Carlo Ancelotti tampoco quiso confirmar que Benzema juegue de inicio el martes: “Hace casi un mes que no juega, pero es Karim, no es un jugador nuevo que deba adaptarse”, señaló el italiano. Sobre el partido, sostuvo: “París Saint-Germain mostrará su calidad, toque y peligro en contras y en transición, y el Madrid igual. Tenemos toque y tenemos juego vertical. Son equipos reconocibles, similares. Jugamos un fútbol parecido, tenemos que ganar el partido haciendo un partido completo. Todo”, añadió.

PSG y Real Madrid se medirán este martes por la ida de los octavos de la Champions League en un duelo de candidatos. Los líderes de las ligas de Francia y España se verán las caras en el Parque de los Príncipes y luego, la revancha, la disputarán el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

Con información de AFP

