Fuertes críticas contra Thomas Müller: uno de sus caballos se lesionó al realizar “actos sexuales antinaturales”

Thomas Müller junto a su esposa, Lisa Trade

El futbolista Thomas Müller está en el centro de las críticas después de que contara que uno de sus caballos había sufrido un accidente. Junto a su esposa, Lisa Trade, el alemán que brilla en el Bayern Múnich está al frente de un criadero de equinos que se encarga de cuidar a estos animales y además de vender a muchos de ellos.

“Lamentablemente, tenemos malas noticias. Nuestro D’Avie no estará disponible en los próximos meses. Desafortunadamente, se resbaló durante un intento de prueba para prepararse para la temporada de reproducción y cayó dramáticamente de lado. Sufrió una lesión en la zona del casco y necesitará reposo total durante los próximos meses. Es un muchacho duro, y podría haber sido peor”, comentó el jugador de 32 años.

Poco después de que se difundiera la noticia, apareció la respuesta de PETA, una de las organizaciones de defensa de los derechos de los animales más importantes del mundo. “Las lesiones que sufrió D’Avie bajo la supervisión de Lisa y Thomas Müller fueron evitables e innecesarias”, sostuvo la portavoz del organismo, Jana Hoger. “Es horrible que los autodenominados amantes de los caballos obliguen a los animales bajo su cuidado a actos sexuales antinaturales para obtener el máximo beneficio de ellos”, insistió.

Thomas Müller es una de las figuras del Bayern Múnich (Reuters)

Es que desde 2021 el criadero de Müller lleva adelante procesos de inseminación y venta de semen de sus equinos y D’Avie es uno de los sementales favoritos de los clientes. “Descubierto como una esperanza futura para el deporte de doma superior, desde su llegada a nuestra granja D’Avie no solo ha puesto una sonrisa en mi esposa Lisa todos los días. Como entusiasta de la doma, amante de los caballos y criador desde hace mucho tiempo, por lo general, todavía encuentras una mosca en la pomada incluso con un doble campeón mundial. Pero D’Avie me respondió con un número previamente desconocido de atributos positivos con los que se puede describir a los caballos”, había señalado el futbolista en un posteo en redes hace algunos años sobre el ejemplar que ahora se encuentra herido.

En declaraciones recogidas por el sitio The Sun en 2020, el mediocampista de 32 años había reconocido que él no es experto en los animales, aunque se divierte pasando algunas horas de sus días libres en el centro: “Vengo aquí para ver si todo está bien. Y para las zanahorias. ¡Soy el director general de zanahorias!”, bromeó sobre el cargo que podrían darle debido a que sus tareas allí son mínimas. “Cuido a los perros. A veces ayudo un poco, pero es asunto suyo (en referencia a su esposa Lisa). Lo disfruto mucho. Me hacen sentir cómodo, la actitud y cómo se ven y (la forma en que) viven sus vidas. Es divertido. Es fácil relajarse alrededor de los caballos”.

El negocio de la inseminación de caballos ha crecido en los últimos tiempos. Según publicó el sitio británico The Sun en noviembre de 2020, los grandes criaderos pueden pagar hasta USD 800 mil para obtener semen de un equino campeón. Ante semejante negocio, las asociaciones como PETA intentan estar atentas a que los animales no sufran.

