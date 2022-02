Donovan Carrillo en Beijing 2022: a qué hora y en dónde ver la final de patinaje

Al ritmo de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María de Ricky Martín, Donovan Daniel patinará en la final en Beijing 2022 (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Después de un debut soñado para Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el patinador mexicano se convirtió en el primero en clasificarse a la final de la disciplina y será uno de los 24 atletas que pelearán por una medalla en el programa largo.

El miércoles 9 de febrero el nacido en Zapopan, Jalisco, volverá a la pista de hielo del Estadio Cubierto de la Capital con el objetivo de regalar una actuación destacada que lo acerque al podio olímpico. Al ritmo de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María de Ricky Martín, Donovan Daniel patinará en la final en Beijing 2022.

A pesar de que el patinaje artístico no es uno de los deportes con mayor popularidad en el país, Donovan Carrillo hizo que el público mexicano volcara su atención a él debido a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Dónde y a que hora ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico?

Carrillo Suazo será el sexto patinador en salir a escena (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Debido a la diferencia de horario entre China y México, los horarios para la actuación de Donovan Carrillo son distintos. En Beijing la final comenzará el jueves 10 de febrero a las 09:30 horas, pero en el país el evento dará inicio a las 19:30 hrs del miércoles.

En el programa, Carrillo Suazo será el sexto patinador en salir a escena, cada actuación dura en promedio cuatro minutos.

Para estos Juegos Olímpicos de Invierno, la televisora de Marca Claro se ha encargado de la cobertura del evento deportivo, por lo que a través de su señal se podrán seguir en vivo las actuaciones de los finalistas de patinaje artístico.

Con una calificación final de 79.69 puntos logró romper su marca personal en máximo puntaje obtenido (Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Programa libre de patinaje artístico varonil

Fecha: miércoles 9 de febrero

Horario: 19:30 horas centro de México

Transmisión: Marca Claro

Aplicación móvil: por medio de la App Claro Video se podrá sintonizar en vivo la actuación de Donovan Carrillo. Para ello se deberá contar con una cuenta vigente, ingresar a la aplicación, buscar en el menú la programación de Beijing 2022 y seleccionar la transmisión de la final de patinaje artístico.

YouTube: en el canal oficial de Marca Claro estará la cobertura en vivo de la participación de Donovan Daniel.

Donovan Carrillo, el primer mexicano en llegar a una final en Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo clasificó a Beijing 2022 en septiembre de 2021 (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Después de 30 años la Delegación Mexicana pudo tener un representante en patinaje artístico en una edición de Juegos Olímpicos de Invierno. En Albertville 1992 Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro representaron al país, sin embargo ambos atletas no lograron llegar a la final.

Desde entonces México dejó de tener representantes en la disciplina y se ausentó por tres décadas hasta que Donovan Carrillo clasificó a Beijing 2022 en una prueba realizada en Alemania en septiembre de 2021.

Con 21 años Donovan Daniel Carrillo Suazo realizó una hazaña por regresar al país en la competencia. Cabe destacar que su inicio en el deporte fue a corta edad; debido a que el deporte no es tan popular en el país, Donovan empezó a practicar en pistas de hielo de los centros comerciales.

Fue en 2008 cuando oficializó su incursión en el deporte (Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El clima de Zapopan, Jalisco, y el cierre repentino de la única pista en la que entrenaba lo orillaron a mudarse a León, Guanajuato para seguir con su preparación profesional. Fue en 2008 cuando oficializó su incursión en el deporte; con la guía de su entrenador Gregorio Núñez empezó a tener mayor participación nacional e internacional en el deporte.

Su debut en Juegos Olímpicos fue una actuación soñada pues ejecutó de manera acertada cada uno de sus movimientos. Con una calificación final de 79.69 puntos logró romper su marca personal en máximo puntaje obtenido y con ello aseguró su pase a la final.

Sin importar el resultado que obtenga en la pelea por las medallas, Donovan Carrillo ya dejó un gran legado en el deporte mexicano.

SEGUIR LEYENDO: