“Medalla será imposible”: el pronóstico de Fernando Shchwartz sobre Donovan Carrillo en Beijing 2022

(Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El deporte mexicano fue testigo de una de las actuaciones más importantes en su historia. Donovan Carrillo, patinador artístico, debutó en los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 con una actuación espléndida que le valió para colocarse dentro de los 20 mejores y pasar a la gran final en búsqueda de una medalla en el podio olímpico.

A pesar de que la participación de Donovan en Beijing 2022 ya marcó un antes y un después en el patinaje artístico mexicano, la ilusión de los seguidores de la disciplina ha crecido rápidamente e incluso han señalado que el oriundo de Zapopan, Jalisco podría colgarse un metal en la justa olímpica.

Sin embargo, Fernando Schwartz, periodista deportivo, compartió su análisis de las posibilidades que tiene el atleta de 22 años y dejó en claro que el escenario para que Donovan se lleve alguna presea será “imposible”.

(Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

A través de Twitter, el especialista deportivo de Fox Sports explicó que debido a la gran competencia que habrá en la final y la experiencia de otros concursantes, el patinador mexicano podría tener nulas probabilidades de quedar dentro de los tres primeros finalistas.

Incluso pidió que no se “mintiera” al apuntar que Donovan Daniel puede llevarse una medalla. A pesar del realista comentario, le reconoció el esfuerzo y mérito que ya logró al clasificarse a la final como el primer mexicano y latinoamericano en conseguirlo.

“No se vale mentir. @DonovanDCarr ya está entre los mejores 20 del mundo. Medalla será imposible. Que no se vendan espejitos. Por eso luego vienen frustraciones y ataques en redes sociales. Seamos honestos y responsables. Aplaudo. Esto es por él y su equipo. De nadie más”, redactó.

(Foto: Twitter/@fersch_4)

En dicho mensaje, el ex colaborador de Televisa recalcó que la exigencia de una medalla es demasiado para el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en la probabilidad de que no la consiga, no se le debería de criticar.

Es común que el espacio digital de las redes sociales se preste para “tundir” y arremeter en contra de diferentes figuras públicas. Y en el deporte, es habitual que se inicien debates en torno a los logros o hazañas, por lo que Schwartz se adelantó a decir que no debe de haber ataques contra Donovan Daniel y “ser responsables” con lo que se publique.









*Información en desarrollo