Le regalaron una camiseta de fútbol, decidió empezar a coleccionarlas y hoy ya tiene más de 3000

Arjen sonríe alrededor de su colección que junta a 3.000 remeras de todo el planeta (Foto: voetbalshirts_org)

A cualquier amante del fútbol le encantaría poder imitar lo que realizó el coleccionista Arjan Wijngaard en su casa: asignó una habitación especial como espacio de exhibición para sus 3.000 camisetas y registró cada una de sus compras en un completo catálogo que se puede encontrar en Internet. El fanático neerlandés recolectó piezas de todo el mundo durante los últimos 25 años pero hubo un uniforme del Everton que le regalaron en 1997 y fue la motivación inicial para confeccionar el museo más impactante de Europa.

El protagonista de la historia buscó explicar la razón por la cual decidió comenzar a coleccionar casacas. “Claro que me gusta el fútbol. Eso es algo importante si quieres coleccionar camisetas. Sin embargo, no hay ninguna razón en particular por la que me gusten las camisas. Algunas personas eligen bufandas. Yo también tengo algunas bufandas porque, si no puedo conseguir una camiseta cuando visito un estadio o un partido, trato de comprar una bufanda en su lugar. En realidad, tal vez debería haber elegido bufandas o alfileres. ¡Son mucho más baratos y no necesitan tanto espacio!”, admitió en charla con el medio inglés The Guardian.

Las paredes están repletas de estantes que sufren el enorme peso de la colección. Detrás de una puerta blanca del hogar de Arjan, hay una explosión de colores y procedencias que llaman la atención de cualquier ojo humano. Es una verdadera iglesia de camisetas de clubes grandes y pequeños. “En general me gusta coleccionar camisetas de equipos que no son muy fáciles de encontrar. Como inferiores y fuera de la liga, por ejemplo, me refiero a las divisiones nueve y 10 de la liga inglesa o clubes de países no conocidos como países famosos del fútbol, como Nueva Zelanda o Tanzania”, admitió Wijngaard.

La habitación de Arjen dedicada totalmente a coleccionar camisetes (Foto: voetbalshirts_org)

Además, se detuvo a explicar la razón de la web que montó para todos los coleccionistas del mundo: “Había algunas razones. En primer lugar, es mostrar a los demás lo que tengo. En segundo lugar, para que el seguro demuestre que tenía todas las camisetas en caso de incendio o robo. Además, tener mi colección en línea me facilita ver lo que ya tengo, especialmente cuando busco nuevos en línea o cuando estoy en tiendas en el extranjero”.

Dentro de la colección aparecen varios equipos de Argentina como Arsenal de Sarandí, Banfield, dos de Boca Juniors, Atlético Tucumán, Huracán, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Newell’s Old Boys, Nueva Chicago, Racing, seis de River Plate, Rosario Central, dos de San Lorenzo, San Martín de San Juan, Unión de Sunchales y Vélez Sarsfield además de dos uniformes del seleccionado nacional con el clásico celeste y blanco junto a una suplente azul oscuro.

Antes de la pandemia Arjan viajaba al extranjero cinco veces al año para comprar camisetas, con alrededor de la mitad de estos viajes a Gran Bretaña. “Prefiero conseguirlos personalmente en la tienda del club cerca del estadio, pero eso no siempre es posible”, reveló. Con casi 3.000 opciones para elegir, debe ser difícil inclinarse por una en específico, pero no duda al seleccionar su favorita. “Hay una camiseta vieja del FC Groningen que es una de las favoritas porque es rara: desgastada y tiene casi 40 años”.

De manera sorpresiva, Arjen aseguró que utilizar camisetas es algo que no es de su agrado. “Tiendo a no usar mis camisas porque ya no todas son de mi talla. No uso camisetas de fútbol muy a menudo. No quiero dañarlos. Pero, en realidad, las pocas que uso las tengo dobles: una para la colección y otra para llevar”, explicó. Y aprovechó para darle fama a su página VoetbalShirts: “Si hay personas que están leyendo esto y piensan que pueden ayudarme con una camiseta de su club local que no pertenece a la liga de los Países Bajos, ¡no duden en contactarme!”.

El neerlandés con la camiseta la cual es hincha: el Groningen de los Países Bajos (Foto: voetbalshirts_org)

La historia de amor de Arjan con Groningen sirvió como puerta de entrada a su afinidad de toda la vida por el fútbol y las casacas. “Groningen es mi equipo local. Tengo abono desde hace casi 30 años y el estadio está a solo 10 minutos en bicicleta. Mi opinión es que siempre hay que apoyar a tu equipo local. Pero el Everton fue mi primera camiseta. Supongo que me gusta apoyar a los clubes de la gente. Everton, Groningen y Feyenoord son realmente clubes de personas”, añadió.

Para cerrar, especificó cuál es su objetivo a futuro con las camisetas: “¡No tengo planes de parar! Mientras me guste y tenga espacio para continuar, no me detendré”.

CAMISETAS QUE APARECEN EN LA COLECCIÓN

La camiseta de la selección argentina que utilizó para el Mundial 2006 (Foto: VoetbalShirts)

Gimnasia y Esgrima de Mendoza aparece en la colección (Foto: VoetbalShirts)

Nueva Chicago tampoco quedó fuera (Foto: VoetbalShirts)

Unión de Sunchales es de las reliquias que guarda el neerlandés en su casa (Foto: VoetbalShirts)

Flamengo, el más popular de Brasil, también es parte (Foto: VoetbalShirts)

Camiseta del Groningen, club el cual es hincha Arjan (Foto: VoetbalShirts)

Uniforme naranja del Inter de Milán, una de las más buscadas (Foto: VoetbalShirts)

El Feyenoord también es parte del corazón de coleccionista (Foto: VoetbalShirts)

Uno de los diseños retro del Bayern Múnich (Foto: VoetbalShirts)

Una camiseta del Everton inició el amor de Arjan por coleccionar camisetas (Foto: VoetbalShirts)

La selección de Holanda también tiene varias versiones dentro de la colección (Foto: VoetbalShirts)

Arjan viajó a Escocia en busca de varios uniformes del Celtic (Foto: VoetbalShirts)

SEGUIR LEYENDO: