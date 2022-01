El polémico gesto de Michael Jordan que se hizo viral en el triunfo de Charlotte Hornets ante los Angeles Lakers

Michael Jordan, dueño de los Charlotte Hornets, se retiró antes de terminar el partido contra los Angeles Lakers.

Este viernes se podría haber dado la posibilidad de que un mismo estadio estén Michael Jordan y LeBron James, quien no pudo jugar por una lesión y su equipo, Los Angeles Lakers, sintió su ausencia y cayó por 117 a 114 ante Charlotte Hornets, franquicia que es propiedad de Air. El encuentro por una nueva fecha de la NBA fue muy emotivo y disputado, con un resultado final abierto hasta el cierre, que no fue presenciado por la ex estrella de los Chicago Bulls en un gesto que generó polémica.

Faltaban 16 segundos para que terminara el último cuarto, cuando hubo una falta en contra del base local Terry Rozier. El equipo de Jordan ganaba por apenas un punto (115-114) y el conjunto californiano se le vino y estuvo cerca de poder dar vuelta el resultado. El nerviosismo creció en el Spectrum Center, la casa de los Hornets, que tiene una capacidad para 19 mil espectadores.

Un triunfo valió oro para los dos conjuntos, ya que los Lakers marchan novenos en la conferencia oeste mientras que los Hornets son séptimos en la del este. Si bien James no pudo estar presente, ganarle a uno de los equipos más ganadores en la liga de básquet más importante del planeta representó un plus, pero antes del final hubo un hecho que fue captado por las cámaras, salió en la transmisión oficial y llamó la atención de propios y extraños.

Michael Jordan es dueño de la franquicia de Charlotte (REUTERS/Benoit Tessier)

Fue la salida de Jordan del estadio cuando aún restaba tiempo por jugarse y en un choque ante Los Lakers. El ex escolta se levantó del asiente de su palco, dio media vuelta, se retiró y su actitud no cayó bien en el público local, ya que se trata del dueño y de un referente histórico de la competición.

¿Su Majestad se habrá enojado por la remontada en el tercer cuarto de los Lakers? El encuentro fue controlado por el conjunto de Jordan en los dos primeros parciales, en los que superó a su rival por 31-21 y 34-28. Pero en el tercero tramo los visitantes golpearon y ganaron por 36-22. En los últimos minutos del juego pudo ser para cualquiera.

No trascendió su Jordan se marchó por alguna emergencia, o tal vez, pensó en un posible resultado negativo y no quiso quedarse hasta el final. Lo cierto es que cuando Jordan se levantó de su asiento y las imágenes empezaron a circular en las redes sociales, el tema se volvió viral.

Miles Bridges fue la figura de los Hornets con 26 puntos, 6 asistencias y 8 rebotes (Credit: Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

La definición del partido en Carolina del Norte fue dramática y la reducción de la ventaja que llevaban también pudo haber sido un desencadenante para la salida del palco de Jorda, quien se enteró del triunfo de su equipo una vez afuera del recinto.

En cuanto al juego, cabe destacar que el mejor exponente de los Hornets fue Miles Bridges, quien culminó el partido con 26 puntos, 6 asistencias y 8 rebotes. También fue el jugador que más minutos tuvo en cancha en un Charlotte (41 minutos) que dispuso de una una rotación acortada por dificultades relacionadas con el COVID-19.

En tanto que los Angeles Lakers plasmó una una labor en la segunda parte del cotejo, con la que se pudo arrimar mucho al marcador. Sin embargo, y más allá de los 35 puntos de Russell Westbrook, el equipo californiano no logró reducir la diferencia ni concretar la estocada, por lo que terminó perdiendo.

SEGUIR LEYENDO