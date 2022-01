La crítica de Javier Alarcón a Santiago Baños por la disculpa del Perro Bermúdez y Paco Villa

Javier Alarcón, ex colaborador de Televisa Deportes, argumentó que la disculpa del Perro Bermúdez y Paco Villa fue forzada (Fotos: Twitter/@Paco_Villa // Youtube/Javier Alarcón// Instagram/@enriquebermudez_)

Durante la Jornada 3 del Grita México Clausura 2022 el conjunto del América cayó 0 - 2 ante Atlas y la actuación que mostró el equipo de Santiago Solari dio paso a diferentes críticas. Enrique Perro Bermúdez y Francisco Javier Villa cuestionaron la calidad de refuerzos que ha traído Santiago Baños, presidente del club, para el torneo y en un programa de TUDN pusieron en duda el trabajo de Baños.

El video de su debate se viralizó rápidamente en internet pero más tarde el Perro Bermúdez y Paco Villa ofrecieron una disculpa pública dirigida a Santiago Baños. A través de Twitter compartieron un breve discurso en el que se retractaron de sus críticas.

Javier Alarcón, ex colaborador de Televisa Deportes, no pasó inadvertido el hecho en el que se vieron involucrados sus ex compañeros y argumentó que hubo “presión” para que se realizara la disculpa. A través de su canal oficial de YouTube, el comentarista deportivo de Imagen TV compartió su punto de vista del acontecimiento.

Los comentaristas deportivos arremetieron contra el directivo de las Águilas del América por su dificultad para contratar un lateral por derecha (Video: Twitter/@AlexAlfaro48)

En primera instancia extendió un mensaje de solidaridad al Perro Bermúdez y a Paco Villa por la incómoda situación que vivieron ya que expresó que no fue sencillo la decisión que tomaron. Alarcón apuntó que la disculpa se realizó debido a una solicitud ajena a ellos y expuso que la crítica a la gestión de Baños sí está bien fundamentada.

“Yo creo que a Paco y a Enrique les costó mucho trabajo tomar esta decisión, me solidarizo con ellos”

Sin menospreciar la empresa en la que trabajó en la década de los 80 y 90, Javier Alarcón enfatizó en que las críticas al presidente deportivo del club no mostraron opiniones falsas o inventadas, sino que están respaldadas con lo que se refleja en la cancha; aunque no es el único que toma las decisión del club, sí es la figura publica de dichas decisión, según el analista deportivo.

Perro Bermúdez y Paco Villa se disculparon por criticar a Santiago Baños (Foto: Instagram/@enriquebermudez_//Twitter/@Paco_Villa_)

“Es una situación inédita, extraña, no sé cuánto trabajo les haya costado a Paco y a Enrique tomar esta decisión porque evidentemente hubo alguien que les pidió que la hicieran pública, no sé si ellos sienten la disculpa, supongo que no; me parece una crítica fundamentada y que habla de la presión que hay en Coapa”, argumentó el analista deportivo.

El ex jefe editorial de Televisa Deportes recordó los años en los que colaboró en la televisora de Chapultepec y externó que en los casi 30 años en los que trabajó, no experimentó una situación similar. Recalcó su impresión de que la disculpa fue forzada y expuso que con ello TUDN perdía “neutralidad” con su relación con América.

“Me parece que pierde más el medio que lo que puede ganar con este tipo de reclamos y disculpas que realmente que dejan en claro que hay un control sobre la situación”

Javier Alarcón trabajó en Televisa Deportes y llegó a dialogar con Emilio Azcárraga sobre las críticas al América (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

Además, Alarcón recordó cuando estaba al frente de la sección y cómo se sentó a dialogar con el propio Emilio Azcárraga sobre el club y sus críticas. Para Javier Alarcón, la cabeza editorial de la sección deportiva de TUDN no respaldó a sus colaboradores, en consecuencia se vieron orillados a retirar sus opiniones públicas y el público habló de una “censura” del medio.

“Supongo que alguien presionó y que alguien, desde luego, no hizo contención. Seguramente la cabeza más cercana a ellos, la más inmediata no gestionó esta posibilidad de convencer en otro nivel que esta crítica de los comentaristas de Televisa le hace bien al medio porque son críticas con fundamento, no es algo despiadado”, arremetió Alarcón.

Desde que los comentaristas deportivos se disculparon, diferentes internautas mostraron su molestia con la televisora y se generó polémica sobre la relación de América con Televisa.

SEGUIR LEYENDO: