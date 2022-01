Duras críticas contra Simeone por la crisis del Atlético de Madrid: “Es el máximo responsable, cualquier otro estaría destituído”

Simeone lleva más de 10 años al frene del Atlético de Madrid (EFE)

El Atlético de Madrid está viviendo su peor momento desde que Diego Simeone asumió como entrenador en 2011. Eliminado de la Copa del Rey en octavos de final, afuera de la Supercopa de España en semifinales y cuatro en La Liga, a 16 puntos del líder, el entrenador pasó a estar bajo la lupa de dirigentes, aficionados y periodistas estas últimas semanas en las que su equipo sigue sin poder salir del mal momento. En este contexto, quien se pronunció fue Gonzalo Calderón, nieto del mítico presidente del club.

“El máximo responsable es Simeone. No sé si me lo cargaría pero tendría una conversación con él. Cualquier otro entrenador que no se llamase Simeone estaría ya destituído o con un ultimátum encima de la mesa”, aseguró en diálogo con Radio Marca, en una charla en la que apuntó directamente contra el técncio: “Lo que ha hecho el Cholo va a quedar para la historia, pero nada es eterno y nadie está por encima del club, ni siquiera mi abuelo, y ahora mismo la situación es muy preocupante. Si no se mete en Champions, el ciclo se puede acabar de forma natural porque no creo que el Atlético se pueda permitir económicamente a ciertos jugadores o pagarle al entrenador el dinero que cobra”.

Vicente Calderón fue presidente del Atlético de Madrid en dos etapas, de 1964 a 1980 y de 1982 a 1987, año en el que murió. El viejo estadio del club llevaba su nombre en homenaje hasta la demolición, aunque había sido bautizado originalmente como Estadio del Manzanares.

La prensa española refleja el mal momento del Atlético de Madrid

Su nieto Gonzalo fue lapidario con lo que ve actualmente del Colchonero: “Es el equipo que peores sensaciones me da de los seis primeros clasificados. El Atleti tiene 3 o 4 figuras mundiales y el resto de la plantilla tiene que ganarse el puesto y no creo que tengan un cartel extraordinario”. Al ser consultado sobre si hay otro entrenador que le apetece para el puesto, fue sincero: “Si Simeone no está el año que viene, traerán un entrenador de máximo nivel. Me gusta Luis Enrique”.

Atlético de Madrid volverá a presentarse este sábado en el Wanda Metropolitano contra el Valencia y de no conseguir una victoria podría caer de la zona de clasificación a certámenes internacionales. El último campeón de La Liga tiene como objetivo acceder a la próxima Champions League, ya que la pelea por el título es prácticamente imposible con el Real Madrid a 16 puntos por encima cuando ya se han disputado 21 jornadas.

Por otro lado, el gran partido que asoma en el horizonte para el Aleti es el cruce por los octavos de final de la Champions contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. El 23 de febrero será la ida en España y la revancha en Old Trafford se disputará el 15 de marzo.

