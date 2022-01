Cuando insultaron a Toño García, ex dueño de Atlante, en un restaurante por descender

Antonio García recibió insultos por haber descendido con Atlante en 2001 (Foto: Twitter/@jagrfutbol)

Uno de los clubes que más ha descendido de la Primera División del fútbol mexicano se trata del Atlante, en cuatro ocasiones los Potros de Hierro han abandonado el máximo circuito de la Liga MX para competir en la Segunda División. A pesar de que su afición es una de las más fieles del futbol mexicano, no perdonó fácilmente el último descenso del club.

Recientemente José Antonio García Rodríguez, mejor conocido como Toño García, contó las experiencias que vivió en el año 2001 cuando su equipo perdió su registro en la Primera División y volvieron a descender. En aquella ocasión Toño García era el directivo de los azulgranas, por lo que la afición arremetió contra él y las decisiones que tomó.

En entrevista con Toño de Valdés, el directivo deportivo y empresario mexicano recordó cuando los insultos de los fanáticos del Atlante pasaron los límites y llegaron negarle un servicio en un restaurante de la capital mexicana.

Jorge Campos jugó en Atlante durante 2001 (Foto: Twitter/@celadinhofutbol)

Antonio García explicó que a todos los lugares que iba y era reconocido por ser el directivo que descendió al club. Eran tan frecuentes los reclamos que en una ocasión perdió la paciencia y se defendió ante los reclamos de un mesero. El empresario acudió a una de las sucursales del restaurante Bellinghausen y pidió una mesa.

Pero cuando entró un aficionado azulgrana lo reconoció, no perdió la oportunidad y empezó a insultarlo frente a los demás comensales.

“Un día en Bellinghausen voy a comer y voy entrando y un mesero dice: ‘A usted no le sirvo porque usted mandó al Atlante a segunda división’”.

(Foto: Twitter/@ArchivoFutboler)

La paciencia de García Rodríguez terminó y le respondió al mesero al grado de amenazarlo con hablar con el gerente del lugar para que se le respetara como un cliente más del establecimiento. Con palabras altisonantes se dirigió al trabajador del restaurante y exigió su derecho de comer ahí y ser atendido.

“Dije: ‘Ven para acá cabr**n, ¿tú crees cabr**n que a mí no me duele? ¿tú crees que yo no estoy en segunda división?. Y yo pago para que tú cobres y a mí me atiendes, a mí me sirves y sino yo le hablo al gerente’. P**ta yo ya estaba enchilado”, recordó.

Poco después de que terminara el torneo del Apertura 2001 la actuación del equipo del pueblo no le bastó para conservarse en la máxima división de la Liga MX y experimentó su tercer descenso en su historia. Tanto prensa, especialistas y afición despotricó contra Antonio García y su administración.

Toño García regresó a los Potros de Hierro a la Primera División y los hizo campeones en 2007 (Foto: Twitter/@jagrfutbol)

Incluso una vez ya iniciado el torneo de la Liga de Ascenso, los reclamos no paraban y en un partido en el Estadio Azul, una señora lo agredió y le volvió a echar en cara las exigencias de los fanáticos de los Potros por no haber conservado la participación en la Primera División.

“Una vez, me acuerdo, estoy en el palco y una señora me agarra y me jala (señalando el cuello) y dice: ‘¡Usted mandó al Atlante a Segunda División, usted lo mandó!’”. Como era habitual todo tipo de críticas, Toño García tomó el tiempo para responderle sin caer en la provocación violenta.

“Le digo, ‘yo también estoy en Segunda División señora, perdón’. (Respondió) ‘No pero a mí me duele en el corazón’, y digo ‘a mí me duele en el corazón y en el bolsillo pero tiene razón’, ni hablar”, enfatizó el ex dueño del club.

Atlante volvió a descender en 2014 (Foto: Twitter/@Pambol_Azteca)

Pero Antonio García siguió trabajando con el equipo y motivó a sus jugadores para volver a la primera categoría del fútbol mexicano. Un año después volvieron a competir en la Liga MX y poco a poco fueron cobrando relevancia hasta ser campeones de la liga en el Apertura 2007.

En 2014 vivieron su cuarto y actual descenso pero Toño García ya no era el dueño del club. Su último campeonato fue en la Liga de Expansión MX durante el Apertura 2021, se coronaron campeones al derrotar a Tampico Madero.

