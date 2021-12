Por qué Mario García, entrenador de Atlante, aseguró ser el técnico ideal para Chivas

Mario Garcia fue campeón con el Atlante en la Liga de Expansión en el Apertura 2021. (Foto: twitter/@Atlante)

Mario García Covalles consiguió recientemente uno de sus logros más importantes como entrenador: fue campeón con el Atlante en el Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX. Esto le sirvió para concluir con broche de oro una de las mejores temporadas del equipo. Con este fresco antecedente, el estratega mexicano habló para ESPN y aseguró que él era un técnico ideal para las Chivas del Guadalajara.

El motivo principal que utilizó para justificar sus declaraciones es el trabajo que ha hecho con mexicanos. “Tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos” enfatizó. Por ejemplo, con su equipo de los Potros de Hierro fue campeón con nueve mexicanos en la cancha. “Tal vez a algunos les suene disparatado, pero es la realidad”, recalcó.

Las Chivas se destacan por ser el único equipo de la Liga MX que juega exclusivamente con jugadores nacidos en México. Es una tradición que ha perdurado durante décadas, y Mario García se siente como un técnico capaz de mantener dicha costumbre y conseguir éxitos importantes con el club.

Atlante fue campeón de la Liga de Expansión MX en el Apertura 2021. (Foto: twitter/@Atlante)

Aunado al trabajo realizado con Atlante, Mario también destacó su paso por Cimarrones de Sonora. A pesar de que este último no es un equipo muy reconocido, él destacó que durante su instancia en la institución se potenció el jugar con mexicanos. De hecho, de ese proyecto surge Johan Vásquez, quien de Cimarrones partió a Monterrey, de Rayados a Pumas y de los Universitarios emigró a Europa para jugar con el Genoa de Italia.

Sin embargo, el estratega lanzó una fuerte crítica a la primera división del balompié nacional. “No voltean a ver para acá” señaló refiriéndose a la ex liga de Ascenso o actual liga de Expansión. De igual manera, señaló que la misma competición no sabe cómo venderse y por eso tiene tan poco reconocimiento en comparación a la Liga MX.

A la par, criticó a los directivos de los equipos de la primera división: “No digo nombres, ni digo quiénes, porque de por sí me vetan, es una gran parte, te frenan, dicen que Mario está loco, que desquicia al jugador, pero pues la exigencia duele, si queremos jugadores comodinos y conformistas, no traigan a Mario García a ningún lado, porque él los va a poner a trabajar, pero van a tener la mejor versión de su carrera. Eso es lo que no quieren”, expresó.

Chivas no pudo clasificar a la Liguilla durante el torneo Apertura 2021.(Foto: Twitter/@Chivas)

Para concluir, aseguró que no lo han vetado de dirigir en primera división, pero que los clubes aplican métodos que él nunca aceptaría, como meter a 15 jugadores a la cancha de manera casi obligada, con el propósito de que estos generen ingresos para el equipo.

“Pero para que tu vayas a Primera División implica que metas a 15 jugadores del que te lleva, pues yo no lo contemplo así, no es una manera. Si los 15 jugadores son en beneficio del club, adelante, pero si no, pues no debe ser. Al no entrar en ese juego, pues no eres atractivo para ciertas personas”, recalcó el actual estratega de Atlante.

Por último, recalcó su compromiso actual con el Equipo del Pueblo, pues señaló que si la institución se lo permite, a él le gustaría seguir formando parte del club hasta que vuelva el Ascenso y pueda ayudar al conjunto y a los aficionados a hacer realidad el sueño de que el equipo vuelva a jugar en la primera división mexicana.

SEGUIR LEYENDO: