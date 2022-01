Misteriosos y explosivos mensajes de Juan Sebastián Verón en redes sociales: “Dan ganas de irse a la m...”

El vicepresidente de Estudiantes de La Plata descargó su ira

Si bien el inicio de un nuevo año renueva las energías y siembra mayor optimismo para los proyectos que se plantean a corto y largo plazo, para Juan Sebastián Verón los primeros días de enero fueron literalmente todo lo contrario. El vicepresidente de Estudiantes de La Plata necesitó descargar su ira en las redes sociales en dos oportunidades con el misterio de que cada uno de los mensajes ocultaba un significado que levantó curiosidad en todos los fanáticos del Pincha.

La primera de las historias que la Brujita publicó en Instagram decía: “El nivel de histeria que se maneja en estos momentos es insostenible... Intolerantes, cansan. Estamos a 3 de enero, no arrancó el año. La verdad, dan ganas de irse a la mierda. Absolutamente todo... Hasta la hoja del banderín”. La última referencia se vincula a que con el estreno de la nueva indumentaria de Estudiantes, regresó la clásica hoja verde que decora el escudo del club. Sin embargo, aunque hubo mayoría de devoluciones positivas, siempre existe un sector que estuvo en contra de la modificación e hizo enojar a Verón.

El primer mensaje de Juan Sebastián Verón en sus redes sociales

Vale destacar que la marca Ruge fue creada por el mismo cuadro platense con el objetivo de mantener la identidad sin depender de una empresa externa y de paso analizar el terreno de la ropa deportiva. Uno de los objetivos a largo plazo de Juan Sebastián es que otros equipos se acerquen al Pincha con el objetivo de sumarse al mundo de esta novedosa idea. “Es la esencia del club de correr siempre los límites con un proyecto ambicioso como nos pasó con el estadio”, sostuvo Verón el día de la presentación.

Pocos minutos más tarde del descargo inicial, apareció otra publicación más de la Brujita. “Ahora no le tengo que dar bola, son boludeces... De esas boludeces de los boludos nacen supuestas verdades eh. ¿Puedo dar mi opinión, no? ¿O sólo los boludos hablan?”, cerró el ex presidente sin especificar a qué sector iba dedicado sus palabras. Aunque los propios hinchas llegaron a la conclusión de que el mensaje iba apuntado a aquellos que criticaron la indumentaria, el dirigente nunca especificó el objetivo de sus historias y algunos plantearon que podría estar vinculado al siempre estresante mercado de pases.

El segundo mensaje de la Bruja en su perfil de Instagram

De vacaciones en la costa de Argentina, Verón también se mostró paseando por la playa junto a sus dos perros y con un poco de más tranquilidad volvió a dejar claro la razón de su enojo. “Por la hoja, mejor sigo con ellos”, redactó Juan Sebastián con un emoji de una persona tapándose la cara con la mano en modo de frustración.

Por otra parte, en lo que va del mercado de pases el Pincha cerró las incorporaciones de Mauro Boselli, compró a Leandro Díaz y se encuentra en pre acuerdo con Hernán Toledo. Pocas semanas antes de la finalización de la Liga Profesional ya le habían renovado el contrato a Ricardo Zielinski, quien liderará el regreso del cuadro platense en la próxima Copa Libertadores a la cual logró clasificar gracias a salir sexto en la tabla anual.

La historia final de Verón con el conflicto

