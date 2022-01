Cuál es el origen de la personalidad exigente de José Ramón Fernández

José Ramón Fernández es conocido en el gremio del periodismo deportivo por ser una persona exigente (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Una de las figuras más destacadas de la televisión deportiva es José Ramón Fernández. Con más de 40 años de experiencia en los medios de comunicación, Joserra se ha caracterizado por ser una persona exigente con sus colaboradores. Forjó una personalidad que ha trascendido con diferentes comentaristas y cronistas deportivos.

En TV Azteca marcó un legado con la creación de Los Protagonistas y por forjar una enemistad con la televisora de Chapultepec, Televisa. Pero la manera de trabajar de Joserra no fue espontáneo, sino que le gustó rodearse de gente igual a él, así lo detalló en entrevista con El País.

José Ramón Fernández compartió detalles de su carrera en los medios con El País México y fue ahí que reveló que lo llevó a ser un jefe exigente y con un carácter disciplinario. Explicó que conforme fue tomando protagonismo en su trabajo, notó que necesitaba de un “carácter fuerte” para abrirse paso en el periodismo deportivo.

José Ramón Fernández compartió detalles de su carrera en los medios (Foto: Instagram/@joseramonfernandeza)

“El carácter es fundamental en la vida del periodista. Un periodista sin carácter no llega a ningún lado”

José Ramón también recordó cómo se fue rodeando de colaborares a fines a su ideal de trabajo. Cabe recordar que durante sus años al frente de la sección de Azteca Deportes se encargó de la creación del programa deportivo Los Protagonistas para la cobertura de la Copa Mundial de México en 1986.

En dicha entrevista resaltó que su exigencia la hizo acercarse a personas que aguantaran su disciplina y estilo exigente de trabajo. Les solicitaba que estudiaran los partidos y llegaran lo más preparados a cada cobertura.

Los Protagonistas en 1986. Toño Moreno, Nacho Trelles, José Ramon Fernández, Alfredo Ruiz y Francisco Javier González (Foto: Instagram/@joseramonfernandeza)

“Fui juntando gente que no tuviera el mismo carácter que yo, ni mucho menos, pero me gustaba la disciplina, la honestidad, la lealtad, el trabajo, el equipo; que la gente estudiara no solo cómo iba a ser la alineación de un partido, que se prepararan a conciencia. Se fue formando un equipo que creció y ahí andan todos regados por la patria”, compartió Joserra para El País.

Pero no solo su profesión lo llevó a desarrollar la personalidad con la que el gremio lo conoce. La influencia familiar también fue uno de los detonantes de la forma en la que se conoce a Joserra dentro de la televisión deportiva. Señaló a su padre como uno de los orígenes genéticos de dicha actitud, aunque no le dio todo el crédito, pues no perdió de vista la formación que tuvo en el periodismo.

“Tuve un carácter fuerte, lo heredé de mi padre. No era mal encarado ni mucho menos”.

Desde Emilio Fernando Alonso hasta Christian Martinoli son algunos de los narradores que aprendieron de Joserra (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Joserra recordó cómo fueron sus primeros jefes y las enseñanzas de cada uno pues comentó que algunos fueron maestros y compartieron su aprendizaje, mientras que otros más solo fueron colaboradores de trabajo con lo que había que lidiar.

“Tenía jefes inteligentes, te enseñaban en vez de que te exigieran. Una cosa es tener un jefe que te diga que le pases una pelota y le frotes los zapatos, y otra que te diga qué es una pelota de tenis, que se juega de esta forma”.

Actualmente Joserra trabaja en ESPN (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

José Ramón es recordado por diferentes ex colaboradores y comentaristas vigentes de TV Azteca. Desde Emilio Fernando Alonso hasta Christian Martinoli son algunos de los narradores que aprendieron de Joserra. André Marín, Luis García, David Faitelson, Alberto García Aspe, Francisco Javier González, Antonio Rosique y demás analistas deportivos llegaron a cruzar camino con Fernández en la televisora del Ajusco.

Pero como todo personaje célebre tiene sus contrastes y se enemistó con los mismos colaboradores de su propio grupo de trabajo. El propio periodista de 75 años confesó en 2006 que fue traicionado por André Marín; aunque cada parte contó su versión, el problema lo orilló a dejar TV Azteca después de casi 33 años como colaborador.

