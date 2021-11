El integrante de “Los Protagonistas” de TV Azteca que padece tartamudez y que nunca lo había revelado

Un comentarista de Azteca Deportes venció su tartamudez para llegar a la televisión. (Foto: Captura de YouTube/Jacob Futbol)

La televisión deportiva es una de las industrias más exigentes que existen. No solo hay que tener conocimientos en la materia: también es fundamental ofrecer una imagen que sea agradable para los espectadores. Desde luego, en esa línea, la voz juega un papel fundamental. Los espectadores valoran demasiado a aquellos comentaristas que son capaces de marcar diferencia desde el lenguaje hablado.

De manera natural, padecer tartamudez podría ser un obstáculo imposible de librar para alguien que quiere dedicarse al periodismo televisivo. Sin embargo, en el mundo de los medios de comunicación hay un ejemplo vivido de que no existe límite capaz de matar al esfuerzo y al talento.

A través del canal de YouTube de Luis García, un integrante de Azteca Deportes dio a conocer cómo llegó a la televisión a pesar de ser tartamudo. Se trata de David Medrano Félix. Al momento de hablar de todas las limitantes que tenía, Medrano resaltó su padecimiento.

David Medrano reveló que aprendió a dominar su tartamudez y pudo llegar a la televisión. (Foto: Captura de Facebook/Luis García Postigo)

“Era un tipo con todas las desventajas del mundo: no estudié periodismo, lo aprendí en la batalla. Yo desde niño he tenido un problema de tartamudez. Hay que contralarlo y hay que dominarlo. Muchos aspectos que no me ayudaban”, recordó.

“Si yo, con todas esas condicionantes pude lograrlo, creo que todo lo demás son pretextos y falta de valor para intentarlo”, señaló en una columna para Vox Academy.

Ante el lugar común que pide a personas de atractivo visual, Medrano destacó que él tomó la decisión de prepararse a fondo para que cuando tuviera la oportunidad, pudiera aprovecharla de la mejor forma. “Ni güerito ni de ojos azules. Me fui preparando. Yo siempre pensé que en algún momento iba a llegar una oportunidad. Quería estar lo mejor preparado posible para cuando llegara”.

David Medrano fue invitado a trabajar en la Selección Mexicana por Ricardo La Volpe. (Foto: Facebook/David Medrano)

En aquella entrevista para La Cámara del Dr. García, nombre que lleva la sección, Medrano también habló de que hoy en día es muy complicado que un periodista o algún medio puedan tener influencia en la lista de convocados de la Selección Nacional, como sucedió en algún momento con Nacho Matus, director del Esto, que metía jugadores en las convocatorias de Raúl Cárdenas. “En la actualidad no creo que ningún medio pueda influir en el técnico de la selección en las decisiones de a quién llevar y a quién no”, dijo Medrano.

David Medrano ingresó a TV Azteca en la época más esplendorosa del periodismo deportivo mexicano. Bajo las órdenes de José Ramón Fernández, se gestó uno de los grupos más completos y versátiles que se recuerden en las pantallas de televisión. Las cartas fuertes de la empresa del Ajusco en ese momento eran el propio Joserra, David Faitelson, Rafael Puente, Roberto Gómez Junco, André Marín y Emilio Fernando Alonso. Había, desde luego, un grupo de reporteros, como Medrano, que tenían fuentes únicas.

David Medrano ingresó a TV Azteca en la época más esplendorosa del periodismo deportivo mexicano, bajo las órdenes de José Ramón Fernández (Foto: Instagram/@joseramonfernandeza)

De acuerdo con lo que contó en la misma entrevista, uno de los secretos de su éxito radica en que las fuentes lo buscan a él para contar información exclusiva. Cuando comenzó como periodista, de manera natural, era él quien tenía que pelear por la nota.

Su trabajo y rigor provocaron que se ganara la confianza de diversas fuentes que hasta la fecha lo siguen buscando cuando tienen información de utilidad y que no todos los medios tienen.

Medrano también se ha destacado por sus análisis en el aspecto táctico del juego. Junto a Paco González o Carlos Guerrero, es habitual verlo en los partidos de la Liga MX. También colabora de manera regular en las coberturas de la Selección Mexicana, ya sea como reportero de cancha o como encargado del seguimiento previo a los partidos.

